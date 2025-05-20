'Как прожить на 10 тысяч гривен?' Учительница – звезда сети ответила ChatGPT, который посоветовал педагогам экономить

Украинская учительница начальных классов Ольга Федотова, которая делится лайфхаками для школьников в соцсетях, ответила на советы ChatGPT, который рекомендовал экономить педагогам, чтобы прожить на зарплату 10 тысяч гривен. Школьная преподавательница отметила, что зарплата учителя должна быть не менее 25 тысяч гривен.

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Об этом педагог рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она подчеркнула, что искусственный интеллект плохой помощник, ведь советует экономить на еде, одежде или отдыхе.

"Зарплата учителя должна быть не менее 25 тысяч гривен. И точка. Экономить на чем? На еде? На одежде? На косметике? На отдыхе? ИИ в таком вопросе плохой помощник", – отметила Федотова.

Учительница поделилась, что может позволить себе больше, чем молодой педагог, ведь она имеет сертификацию и специалист высшей категории. Кроме того, в ее семье все работают, поэтому вместе решают материальные вопросы. Также педагог имеет дополнительный доход, а не только учительскую зарплату.

Напомним, учительница математики Анастасия Дерлеменко спросила у ChatGPT, как педагогу можно прожить на 10 тысяч гривен в месяц. Главным советом стала рекомендация экономить в течение этого времени. Кроме того, искусственный интеллект посоветовал откладывать деньги на непредвиденные ситуации.

ChatGPT учел расходы на жилье. Они должны составлять 3-4 тысячи гривен. Виртуальный ассистент отметил, что стоит экономить на энергоресурсах. На продукты чат-бот посчитал также 3-4 тысячи гривен, куда должны входить крупы, сезонные овощи и фрукты, курятина.

Расходы на транспорт должны составлять 500-800 гривен. Виртуальный помощник посоветовал пользоваться общественным транспортом, или ходить пешком. ChatGPT посоветовал иметь базовую аптечку дома, которая будет иметь стоимость 300-500 гривен.

Средства на одежду не должны превышать 500 гривен, поэтому чат-бот рекомендует покупать только необходимое или выбирать одежду из секонд-хенда. На непредвиденные расходы виртуальный помощник посоветовал откладывать 500-1000 гривен. Также ChatGPT советует заниматься репетиторством и искать бесплатные развлечения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучший учитель Украины-2021 назвал оптимальную зарплату педагога и сравнил ее с современными реалиями.

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