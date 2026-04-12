Как сказать на украинском "бег трусцой"

Многие врачи советуют больше двигаться для поддержания здоровья. Однако не каждый способен бегать быстро, поэтому одной из техник, позволяющей двигаться энергично и не уставать, является бег мелкими быстрыми шагами.

В повседневном общении украинцы часто употребляют кальку с русского – "бег трусцой". Однако в украинском языке есть свой замечательный аналог – "біг підтюпцем". Об этом рассказала в своем Instagram-блоге филолог Алина Острожская.

"Біг підтюпцем – тобто дрібними швидкими кроками", – отмечает эксперт, добавляя также синонимы: бігцем, тюпки, тюпцем.

Такой же вариант перевода предлагает и сайт slovnyk.ua.

Также в сети можно встретить вариант "джогінг". Это слово, заимствованное от английского jogging, является довольно распространенным в спортивной среде и городском сленге.

