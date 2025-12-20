Как сказать на украинском 'будоражить': знают не все

Психологи утверждают, что описывать эмоции словами – очень полезный навык, который помогает лучше понимать себя и справляться с собственными чувствами, преодолевать стресс от них. Но хорошо ли вы знаете названия эмоций на украинском языке?

У тех, кто долго разговаривал на русском, могут возникать сложности с описанием некоторых неоднозначных чувств. Поэтому сегодня OBOZ.UA решил помочь правильно перевести одно из таких слов – а именно глагол "будоражить".

Начнем с того, что перевести его, просто "украинизировав" до формы "будоражити", не получится – такого варианта в словарях нет. Поэтому мы пойдем несколько иным путем: попробуем оттолкнуться от толкования.

Русские словари объясняют этот глагол так: "тревожить", "беспокоить", "волновать", "возбуждать". А вот эти глаголы переводятся на украинский достаточно просто. Их точные соответствия – это: "тривожити", "непокоїти", "хвилювати", "збуджувати".

Но на этом список не исчерпывается. В словаре чужеслов Павла Штепы можно найти еще несколько удачных вариантов, и среди них встречаются весьма колоритные:

баламутити;

бентежити;

гейкувати;

колошкати;

полохати

Итак, вместо "ты чего такой взбудораженный" на украинском можно сказать:

ти чого такий сколошканий;

що тебе згейкало;

чим ти такий сполошений;

від чого таке занепокоєння;

з якого дива тебе так збаламутило;

чим тебе так розтривожило.

То есть и по содержанию, и по форме украинский язык здесь предлагает большую вариативность высказываний. Что прямо указывает нам на его богатство, образность и гибкость. Чем не причина пользоваться им как можно чаще?

