Как сказать на украинском "будоражить": знают не все
Психологи утверждают, что описывать эмоции словами – очень полезный навык, который помогает лучше понимать себя и справляться с собственными чувствами, преодолевать стресс от них. Но хорошо ли вы знаете названия эмоций на украинском языке?
У тех, кто долго разговаривал на русском, могут возникать сложности с описанием некоторых неоднозначных чувств. Поэтому сегодня OBOZ.UA решил помочь правильно перевести одно из таких слов – а именно глагол "будоражить".
Начнем с того, что перевести его, просто "украинизировав" до формы "будоражити", не получится – такого варианта в словарях нет. Поэтому мы пойдем несколько иным путем: попробуем оттолкнуться от толкования.
Русские словари объясняют этот глагол так: "тревожить", "беспокоить", "волновать", "возбуждать". А вот эти глаголы переводятся на украинский достаточно просто. Их точные соответствия – это: "тривожити", "непокоїти", "хвилювати", "збуджувати".
Но на этом список не исчерпывается. В словаре чужеслов Павла Штепы можно найти еще несколько удачных вариантов, и среди них встречаются весьма колоритные:
- баламутити;
- бентежити;
- гейкувати;
- колошкати;
- полохати
Итак, вместо "ты чего такой взбудораженный" на украинском можно сказать:
- ти чого такий сколошканий;
- що тебе згейкало;
- чим ти такий сполошений;
- від чого таке занепокоєння;
- з якого дива тебе так збаламутило;
- чим тебе так розтривожило.
То есть и по содержанию, и по форме украинский язык здесь предлагает большую вариативность высказываний. Что прямо указывает нам на его богатство, образность и гибкость. Чем не причина пользоваться им как можно чаще?
