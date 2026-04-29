Как сказать на украинском 'изобилие' и 'выскочка'

Репетитор по украинскому языку Алина Острожская, которая ведет блог в TikTok, поспорила с подписчиком по имени Сергей, что сможет перевести "непригодные к переводу" русские слова. В случае ее победы комментатор обещал перейти на украинский.

В ролике, который опубликовала Алина, он предоставил ей такой список слов: "безделушка", "изобилие", "выскочка", "ломоть", "авось да небось до добра не доведут". В ответ репетитор представила сразу по несколько вариантов украинских соответствий к каждому слову. Вот какой перечень у нее получился.

Безделушка: абищиця, нікчемниця, цяцька, цяцянка, багателька.

Изобилие: ряснота, рясота, розкішшя, привілля, довілля, щерть, повня, повнява, достаток, достача.

В изобилии: уповні, удовіль, здобіль чого.

Вискочка: вискочень, вихватень, вискочко, вихопень, випинок, випанок, вискакайло.

Ломоть (ломтик): скиба, скибка, скибочка, шмат, шматочок, кусень, кусник, кавалок, кавалочок, ламанець, луста, лустка, лусточка, крумка, кімса, байда, байдиця, партика.

Горбушка: край, окраєць, окрайчик, цілушка.

Авось да небось до добра не доведут:

"Мабуть" та "нехай" — недообрії люди.

"Нехай" та "мабуть" до добра не доведуть.

На "алибонь" та "може" покладатися негоже.

Обратите внимание, что не все слова, представленные Алиной, считаются литературными. Такие существительные как "багателька", "луста" или "партика" являются диалектными. Впрочем, они могут только еще больше обогатить вашу речь, поэтому их тоже стоит запомнить.

