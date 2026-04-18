Кто такие 'посіпаки'? Значение колоритного украинского слова из любимого мультика детей и взрослых

Этим летом в мировой прокат выйдет мультфильм "Миньоны и Монстряки" (в украинской локализации "Посіпаки і Монстряки") из любимой многими взрослыми и детьми франшизы "Гадкий я". Но знаете ли вы, что именно означает на украинском языке слово "посіпаки", которым называют потешных желтых мультперсонажей?

Мы привыкли ассоциировать это слово с чем-то положительным. Все благодаря усилиям аниматоров студии Illumination, которые создали симпатичных желтых малышей, способных найти остроумный выход из любой ситуации. Однако, как указывает образовательный проект "СловОпис", на самом деле это исконно украинское существительное имеет скорее негативный оттенок.

"Посіпакою" издавна называли людей, которые были готовы помогать в любых недостойных делах. Поэтому в украинской литературе это слово встречается с негативной окраской", – говорится в заметке.

Привели авторы проекта и целый список синонимов к слову "посіпака". Похожими по значениям существительными являются:

прислужник,

поплічник,

слуга,

попихач,

побігач,

підмога,

поштурховисько,

лакей,

льокай,

лакуза,

лакиза,

холоп,

холуй,

раб,

пес (у переносному значенні),

приспішник,

поштуркач.

Кстати, нередко упомянутых персонажей называют миньонами. Так говорят люди, привыкшие к русской локализации мультфильма. Авторы тамошнего перевода не стали прилагать усилий и просто взяли оригинальное название персонажей – minions. И действительно, в русском языке этим словом можно назвать как фаворита, любимца, так и преданного слугу, приспешника.

А вот в украинском языке это позаимствованое слово имеет несколько отличное значение. "Міньйоном" называют компактную электрическую лампочку со стеклянным баллоном, небольшую грампластинку или мелкий печатный шрифт. Также это может быть старинный бальный танец, похожий на вальс или рояль самого маленького размера. И лишь третьим значением толковый словарь подает красивого парня или юношу-любовника у французских королей.

