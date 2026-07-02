Как сказать на украинском, когда все "валиться з рук": языковеды назвали эквивалент

Юлия Потерянко
Моя Школа
1,0 т.
Как сказать на украинском, когда все 'валиться з рук': языковеды назвали эквивалент
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У каждого бывает такой день, когда работа не ладится, настроения нет и абсолютно все идет наперекосяк. Общаясь на украинском языке, мы можем пожаловаться, что в этот день у нас все "валиться з рук".

Но действительно ли стоит использовать именно такую конструкцию? Авторы Telegram-канала "Correctarium – Украинский язык" утверждают, что это не лучший выбор формулировки.

Несмотря на то, что такая фразема вошла в обиход и ее можно услышать довольно часто, многие языковеды и стилисты считают ее нежелательной калькой с русского выражения "валится из рук". Поэтому, если вы заботитесь о чистоте своей речи, лучше заменить эту фразу на более исконное выражение.

И такие варианты можно найти в украинских фразеологических словарях. Авторы канала собрали следующие:

  • усе з рук падає (летить);
  • ніщо рук не держиться (тримається);
  • робота не клеїться;
  • усе йде шкереберть;
  • усе сиплеться.

Интересно, что при этом формулировка "валитися з ніг" в украинских словарях присутствует. Она означает быть очень уставшим, совсем не иметь сил, медленно разрушаться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, действительно ли слово "бардачок" не свойственно украинскому языку и есть ли смысл заменить его на "ладник".

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