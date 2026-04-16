Как сказать на украинском 'лопнуло терпение'

Вы точно сталкивались с этим неприятным ощущением, когда вас покидают силы мириться с неприятной ситуацией и у вас происходит эмоциональный срыв – вы кричите, плачете, начинаете делать что-то неприятное, вызываете полицию и тому подобное. Как вы называете этот критический момент на украинском языке?

Если вам на ум пришло выражение "лопнуло терпіння", то этот материал точно для вас. Ведь украинский язык не имеет такого устойчивого выражения для обозначения эмоционального срыва – это калька с русского. Вместо него портал "Мова – ДНК нации" рекомендует конструкцию "урвався терпець". Впрочем, это не единственный уместный в этой ситуации вариант. OBOZ.UA разбирался подробнее.

Так, в "Уроках государственного языка", которые выходили в газете "Хрещатик", указывают, что слово "терпіння" в украинском языке имеет также значение "страдание". А выдержку называют существительным "терпеливість" или "терпець".

И хотя "терпець" считается разговорным вариантом, именно он оказался наиболее продуктивным для образования фразеологизмов, описывающих момент срыва:

терпець урвався / увірвався;

терпець луснув;

забракло терпцю;

вивело з терпцю;

терпцю не стало.

Впрочем, и слово "терпіння" в значении "страдание" можно использовать для описания аналогичной ситуации. Для этого можно использовать фразеологизм присущий более высокому стилю речи: "переповнилась чаша терпіння".

