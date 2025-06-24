Как сказать на украинском ''моющее средство'': ошибаются почти все

Употребление причастий активного залога с суффиксами "-уч-" и "-юч-" является частым среди многих украинцев. Однако согласно нормам современного украинского языка это является ошибкой.

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Слово "миючий" появилось в украинском языке в результате калькирования русского "моющий". А как правильно сказать на украинском, читайте в материале OBOZ.UA

В академических словарях указан украинский аналог – это слово "мийний". Или же можно еще перестроить предложение, использовав глагол "мити", пишет сайт goroh.

Также об этом на своей странице в Facebook указывает доктор философских наук из Черновцов Александр Бродецкий.

Итак, вместо "миючий засіб" следует говорить мийний засіб или засіб для миття.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что такое марудний? Сеть удивило слово из задания на НМТ-2025 по украинскому языку.

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