Как сказать на украинском 'неваляшка' и 'ванька-встанька'

Среди детских игрушек очень распространена кукла, которая вследствие прикрепленного к ее низу свинца всегда встает, когда ее положить. Однако иногда возникают трудности с тем, как же правильно она звучит на украинском языке.

Видео дня

Иногда можно услышать русские звучания этого слова – неваляшка или ванька-встанька, однако такие варианты не являются нормой. OBOZ.UA выяснял, как правильно назвать эту игрушку на украинском.

Словарь goroh.pp.ua предлагает такие колоритные синонимы: іванець-киванець, іван-покиван. Например: Мариенфельд, злой, сосредоточенный, шагал между окном и дверью. Чем-то напоминал, во-первых, оловянного солдатика, во-вторых, иванца-киванца. (Олекса Изарский) Или в таком предложении: Энергетическое равенство классов... Его можно сравнить с игрушкой под названием иван-покиван: хоть как Ивана валяй – он встает снова. (М. Руденко)

YouTube-канал Словограй для определения этой детской игрушки называет также варианты: иван-колыван, колыванка, неваляйка, покатун.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!