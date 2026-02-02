Как сказать на украинском 'погодки'? Сеть всколыхнула дискуссия

Сеть всколыхнула дискуссия на тему, как правильно на украинском языке называть братьев и сестер с разницей в один год. Словари предлагают слово "погодки", однако для многих оно звучит как калька с русского.

Видео дня

Спор возник под сообщением пользователя социальной сети Threads Натальи Ерхалиевой, где она спросила, каким же словом правильно заменить россиянизм "погодки". В комментариях чаще всего предлагают термин "порічки", также звучит "щорічки", а некоторые отстаивают правильность использования "погодок", указывая, что это вполне слово украинского происхождения.

"Прочитала у одной гинеколога слово "порічки" – как по мне, это так мило. И все же, как правильно?" – спрашивает автор.

"Щорічки – потому что рождаются каждый год (щороку)", "По-Год-Ки. По-рік(ч)-Ки. На мой взгляд, порічки – это прекрасно, а кто там о ягодах очень видит конфликтность, то, во-первых, существуют слова с несколькими значениями, во-вторых, дети с таким интервалом рождения – еще те "фрукты", "Я своих так и называю "порічки", но меня не всегда понимают", – пишут в комментариях те, кто поддерживают использование этих слов.

Также в комментариях предложили интересный вариант "порічнята" – заметив, что он звучит по аналогии с "двійнята"

Однако есть и те, кто отстаивают право использовать слово "погодки", указывая на то, что в словарях присутствует именно этот термин.

Погодок – это брат (сестра), родившийся (родившийся) раньше или позже в году от другого брата (другой сестры), пишет сайт Slovnyk.ua

"Погодки. "Аби не як у москалів" – это вредный принцип. Год – украинское слово. Так же как и "рік", – пишет пользователь

Ранее OBOZ.UA писал о том, что не стоит говорить "по вторникам": что не так с этой фразой и какую ошибку совершают почти все.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!