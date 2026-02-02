Как сказать на украинском "погодки"? Сеть всколыхнула дискуссия

Анна Боклажук
Моя Школа
18
Как сказать на украинском 'погодки'? Сеть всколыхнула дискуссия

Сеть всколыхнула дискуссия на тему, как правильно на украинском языке называть братьев и сестер с разницей в один год. Словари предлагают слово "погодки", однако для многих оно звучит как калька с русского.

Видео дня

Спор возник под сообщением пользователя социальной сети Threads Натальи Ерхалиевой, где она спросила, каким же словом правильно заменить россиянизм "погодки". В комментариях чаще всего предлагают термин "порічки", также звучит "щорічки", а некоторые отстаивают правильность использования "погодок", указывая, что это вполне слово украинского происхождения.

"Прочитала у одной гинеколога слово "порічки" – как по мне, это так мило. И все же, как правильно?" – спрашивает автор.

Как сказать на украинском "погодки"? Сеть всколыхнула дискуссия

"Щорічки – потому что рождаются каждый год (щороку)", "По-Год-Ки. По-рік(ч)-Ки. На мой взгляд, порічки – это прекрасно, а кто там о ягодах очень видит конфликтность, то, во-первых, существуют слова с несколькими значениями, во-вторых, дети с таким интервалом рождения – еще те "фрукты", "Я своих так и называю "порічки", но меня не всегда понимают", – пишут в комментариях те, кто поддерживают использование этих слов.

Как сказать на украинском "погодки"? Сеть всколыхнула дискуссия

Также в комментариях предложили интересный вариант "порічнята" – заметив, что он звучит по аналогии с "двійнята"

Как сказать на украинском "погодки"? Сеть всколыхнула дискуссия

Однако есть и те, кто отстаивают право использовать слово "погодки", указывая на то, что в словарях присутствует именно этот термин.

Погодок – это брат (сестра), родившийся (родившийся) раньше или позже в году от другого брата (другой сестры), пишет сайт Slovnyk.ua

Как сказать на украинском "погодки"? Сеть всколыхнула дискуссия

"Погодки. "Аби не як у москалів" – это вредный принцип. Год – украинское слово. Так же как и "рік", – пишет пользователь

Как сказать на украинском "погодки"? Сеть всколыхнула дискуссия

Ранее OBOZ.UA писал о том, что не стоит говорить "по вторникам": что не так с этой фразой и какую ошибку совершают почти все.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!