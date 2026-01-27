Никогда не говорите на украинском 'по вівторкам': что не так с этой фразой и какую ошибку делают почти все

В бытовом украинском языке есть довольно распространенная ошибка: многие говорят "по вівторкам", "по середам", "по п'ятницям". Однако это калька с русского языка.

Видео дня

Как правильно говорить на украинском, мнения языковедов расходятся. Есть несколько вариантов, с которыми соглашаются все филологи: это "щовівторка" или "вівторками". Также можно сказать проще – во вторник. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

"Правильно говорити: у понеділок, щопонеділка, по понеділках (а не "по понеділкам"), у вівторок, щовівторка, по вівторках тощо", – объясняют на Instagram-странице "Мова – ДНК нации".

Что же касается противоречивого варианта, то речь идет об использовании окончания "ах" (по вівторках). По мнению языковеда Александра Пономарива, эта конструкция также является правильной:

"Не можна казати тільки "по п’ятницям", бо в місцевому відмінку множини іменники мають закінчення "ах", "ях", а не "ам", "ям". Так кажуть безграмотні урядовці, що їздять по областям, по районам, проводять засідання по четвергам, замість потрібних по областях, по районах, по четвергах", – цитує філолога Facebook-сторінка "Чиста мова", – цитирует филолога Facebook-страница "Чиста мова".

А вот украинский писатель и литературный переводчик Борис Дмитриевич Антоненко-Давидович считает, что этот вариант является стилистически неправильным. По его мнению, правильно сказать "у вівторок", "у п’ятницю" или "щовівторка", "щоп’ятниці", а не "по вівторках", "по п’ятницях".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "устранить".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!