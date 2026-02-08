Видео дня
Как сказать на украинском "попытка не пытка"
В бытовых разговорах есть довольно популярное выражение "попытка не пытка". Однако не все знают, как его сказать на украинском языке.
На самом деле существует несколько интересных вариантов, которые легко запомнить и использовать в зависимости от контекста в котором надо использовать это выражение. Читайте об этом подробнее в материале OBOZ.UA.
Сайт Словопедия предлагает такие варианты:
- догнав не догнав (піймав не піймав), а погнатися можна;
- утік не втік, а побігти можна;
- купив не купив, а поторгуватися можна.
Такие же варианты в своем видео на Facebook предлагает языковед Вика Хмельницкая
Однако не менее интересные предложения есть и на сайте Словотвір. Среди них:
- намагання – не страждання;
- спиток – не збиток;
- хто питає, той не блудить;
- намагати – не вмирати;
- спроба – не випроба.
