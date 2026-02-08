Как сказать на украинском 'попытка не пытка'

В бытовых разговорах есть довольно популярное выражение "попытка не пытка". Однако не все знают, как его сказать на украинском языке.

На самом деле существует несколько интересных вариантов, которые легко запомнить и использовать в зависимости от контекста в котором надо использовать это выражение. Читайте об этом подробнее в материале OBOZ.UA.

Сайт Словопедия предлагает такие варианты:

догнав не догнав (піймав не піймав), а погнатися можна;

утік не втік, а побігти можна;

купив не купив, а поторгуватися можна.

Такие же варианты в своем видео на Facebook предлагает языковед Вика Хмельницкая

Однако не менее интересные предложения есть и на сайте Словотвір. Среди них:

намагання – не страждання;

спиток – не збиток;

хто питає, той не блудить;

намагати – не вмирати;

спроба – не випроба.

