Как сказать на украинском 'препятствовать': вариант не один

Если вы не так давно перешли на украинский язык, а хотите разговаривать не хуже тех, кто был украиноязычным с рождения, вам стоит знать как можно больше синонимов к разным словам. Например, знали ли вы, что значение русского глагола "препятствовать" можно передать более чем одним способом?

OBOZ.UA изучил словари и справочники, чтобы помочь вам с этим. Рассказываем о вариантах перевода, которые подойдут для различных языковых ситуаций и контекстов и сделают вашу речь богаче и естественнее. Поинтересоваться этими вариантами стоит даже тем, кто знает украинский хорошо – это поможет освежить, а то даже и углубить свои знания.

Итак, русский глагол "препятствовать" происходит от существительного "препятствие". Переведем его на украинский язык. Соответственно, получим пару "перешкода" – "перешкоджати". Это прямой перевод, который не подведет вас никогда.

А вот несколько интересных синонимов, которые стоит использовать в своей речи:

заважати;

бути / стояти на заваді;

бути / стояти на перешкоді;

боронити;

перепиняти / чинити перепони.

Рассмотрим употребление этих слов на примерах:

Не варто заважати вільному розвитку.

Він усіма силами намагався стати на заваді зловмиснику.

Вона чинила перепони їхнім лихим намірам.

Ніхто не може боронити вам вільно висловлювати свої думки, якщо вони не порушують закон.

