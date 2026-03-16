Как сказать на украинском "препятствовать": вариант не один
Если вы не так давно перешли на украинский язык, а хотите разговаривать не хуже тех, кто был украиноязычным с рождения, вам стоит знать как можно больше синонимов к разным словам. Например, знали ли вы, что значение русского глагола "препятствовать" можно передать более чем одним способом?
OBOZ.UA изучил словари и справочники, чтобы помочь вам с этим. Рассказываем о вариантах перевода, которые подойдут для различных языковых ситуаций и контекстов и сделают вашу речь богаче и естественнее. Поинтересоваться этими вариантами стоит даже тем, кто знает украинский хорошо – это поможет освежить, а то даже и углубить свои знания.
Итак, русский глагол "препятствовать" происходит от существительного "препятствие". Переведем его на украинский язык. Соответственно, получим пару "перешкода" – "перешкоджати". Это прямой перевод, который не подведет вас никогда.
А вот несколько интересных синонимов, которые стоит использовать в своей речи:
- заважати;
- бути / стояти на заваді;
- бути / стояти на перешкоді;
- боронити;
- перепиняти / чинити перепони.
Рассмотрим употребление этих слов на примерах:
- Не варто заважати вільному розвитку.
- Він усіма силами намагався стати на заваді зловмиснику.
- Вона чинила перепони їхнім лихим намірам.
- Ніхто не може боронити вам вільно висловлювати свої думки, якщо вони не порушують закон.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.