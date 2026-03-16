Как сказать на украинском "препятствовать": вариант не один

Юлия Потерянко
Моя Школа
Как сказать на украинском 'препятствовать': вариант не один

Если вы не так давно перешли на украинский язык, а хотите разговаривать не хуже тех, кто был украиноязычным с рождения, вам стоит знать как можно больше синонимов к разным словам. Например, знали ли вы, что значение русского глагола "препятствовать" можно передать более чем одним способом?

OBOZ.UA изучил словари и справочники, чтобы помочь вам с этим. Рассказываем о вариантах перевода, которые подойдут для различных языковых ситуаций и контекстов и сделают вашу речь богаче и естественнее. Поинтересоваться этими вариантами стоит даже тем, кто знает украинский хорошо – это поможет освежить, а то даже и углубить свои знания.

Итак, русский глагол "препятствовать" происходит от существительного "препятствие". Переведем его на украинский язык. Соответственно, получим пару "перешкода" – "перешкоджати". Это прямой перевод, который не подведет вас никогда.

А вот несколько интересных синонимов, которые стоит использовать в своей речи:

  • заважати;
  • бути / стояти на заваді;
  • бути / стояти на перешкоді;
  • боронити;
  • перепиняти / чинити перепони.

Рассмотрим употребление этих слов на примерах:

  • Не варто заважати вільному розвитку.
  • Він усіма силами намагався стати на заваді зловмиснику.
  • Вона чинила перепони їхнім лихим намірам.
  • Ніхто не може боронити вам вільно висловлювати свої думки, якщо вони не порушують закон.

