Как сказать на украинском 'в лице': в разговоре часто забывают

В разговорном украинском языке и даже в текстах украинцы нередко дословно переводят русское выражение "в лицо" как "в обличчі", что приводит к нехарактерным для украинского языка конструкциям. Такие кальки звучат неестественно и нарушают нормы.

Видео дня

Правильные украинские соответствия этого выражения зафиксированы в словарях и рекомендованы специалистами.Телеграм-канал "Correctarium — Українська мова" напомнил, что русское "в лице" в значении "в ком-то как в представителе кого-то или чего-то" нельзя передавать калькой "в обличчі".

Вместо этого в украинском языке употребляются устойчивые выражения "в особі" или (реже) "в образі".

Примеры правильного употребления:

В особі цього волонтера ми отримали надійного партнера.

У його особі Україна має талановитого дипломата.

В образі Тараса Шевченка втілено дух боротьби за свободу.

В образі матері-землі поети часто зображали Україну.

Выражение "в обличчі" в украинском языке может использоваться только в буквальном значении – когда речь идет о физическом лице человека:

Він зблід в обличчі від страху.

На обличчі в неї з’явилася усмішка.

Языковеды отмечают: избежание калек делает язык более естественным, богатым и выразительным. Поэтому в следующий раз, когда захотите сказать "в лице", просто вспомните два ключевых варианта – "в особі" или "в образі".

OBOZ.UA предлагает узнать значение малоупотребительного слова "скрушний".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.