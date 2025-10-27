Как сказать на украинском 'взаимно' в разных ситуациях: объяснение

Украинский язык имеет достаточно много общих слов с русским. Но нередко похожие по звучанию лексемы обладают несколько отличными оттенками значения. Если вы хотите владеть украинским безупречно, важно изучать и учитывать эти оттенки.

OBOZ.UA покажет это на примере наречия "взаимно". Посмотрим, как можно его перевести на украинский.

Конечно, можно сделать это напрямую. Украинские словари содержат слово "взаємно". Они толкуют его так: "тот, что одинаково проявляется с обеих сторон, между кем-либо, чем-либо; касается один другого; обоюдный" и маркируют как нормативное. Да и в литературе оно встречается:

Зустріч двох колон, хай навіть пошарпаних, втомлених, обтяжених масою хворих та поранених, якось одразу взаємно посилила, збадьорила людей (О. Гончар);

Будьмо взаємно витримані і поважні – починаємо суд (Д. Мищенко).

Может быть это наречие и частью сложных слов, описывающих такие обоюдные процессы. В таком случае оно приобретает форму "взаємо-": "взаємозамінний", "взаємозалежний", "взаємоконтроль", "взаємозацікавленість".

Если же мы хотим сузить смысл слова сугубо до эмоциональных проявлений, то здесь можно использовать наречие "навзаєм" (произносится с ударением на второй звук [а]). Это слово также находим в словарях, однако его маркируют как диалектное и заимствованное из польского языка. Впрочем, в последнее время оно приобретает все большую популярность и становится одной из общепринятых формул вежливости. Когда кто-то желает вам хорошего дня, говорит, что рад видеть, или выражает какие-то пожелания (негативные в том числе), ответ словом "навзаєм" будет вполне уместен. Вот как употреблялось это слово в литературе:

Зустрічаючись, іноки цілують навзаєм руки (П. Загребельный)

Итак, подытожим. Если нам нужно описать какой-либо двусторонний процесс или проявление, мы используем наречие "взаємно". Если же мы хотим подчеркнуть взаимные чувства или эмоции, то можем пользоваться вариантом "навзаєм".

