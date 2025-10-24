Когда 'включають', а когда 'вмикають': как правильно употреблять похожие слова

В Украине снова начались масштабные перебои с электроэнергией. Периоды, когда она исчезает, называют "відключеннями", но правильно ли так говорить на украинском языке?

Словари предлагают называть процесс запуска/остановки в частности электроприборов глаголами "вмикати/вимикати". Но и слово "включати" тоже подают, как присущее нашему языку. OBOZ.UA разбирался, можно ли считать их синонимами и когда уместно употреблять одно, а когда – другое.

Итак, 11-томный Словарь украинского языка толкует слово "вмикати" как "соединяя с источником энергии, вводить в действие; пускать в ход". То есть, заходя в комнату свет мы "вмикаємо" Кстати, соответствующий прибор на украинском языке называется "вмикач/вимикач". Говорить "включатель" будет неправильно.

Тот же СУМ-11 подает глагол "включати", как обозначение процесса введения в действие, а также присоединения к составу, присоединения к чему-то или кому-то. То есть, "включити" можно мотор или чье-то имя в списки.

Однако есть еще одно, причем весьма авторитетное, мнение по этому поводу. Украинский языковед Борис Антоненко-Давидович в своем ключевом труде "Как мы говорим" вообще не рекомендовал употреблять слова "включати", "включення" для обозначения привлечения или запуска чего-то. "...Ошибочно говорят: "Пропонується включити до порядку денного три питання", — вместо "поставити (або внести) до порядку денного". Так же неправильно — "У роботу включили всі існуючі аґреґати", — вместо "пустили всі наявні аґреґати", — писал ученый.

Таким образом, на любой процесс запуска электроприборов в работу однозначно следует говорить "вмикати". А вот относительно списков и запуска процессов, то выбирать вам, какими рекомендациями руководствоваться – словарей или Антоненко-Давидовича. Современные языковеды в этом вопросе единодушного мнения не имеют. Более либеральные считают, раз слово "включати" является частью ежедневной бытовой речи, выбрасывать его было бы нецелесообразно – это сделало бы язык беднее. Прескриптивисты же рекомендуют избавиться от максимального количества слов, которые не кажутся им исконными.

Ранее OBOZ.UA объяснял, в каких случаях о деньгах можно сказать, что их "переводять", а когда – "переказують".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.