Как сказать на украинском "затылок"? Правильный вариант вспомнят не все
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Слова, обозначающие части тела, мы употребляем ежедневно, именно поэтому десятилетия принудительной русификации приучили украинцев говорить о себе именно русскими словами. А сможете ли вы с первой попытки правильно перевести на украинский язык слово "затылок"?
OBOZ.UA решил рассказать о правильном переводе. А заодно и об интересных синонимах, и других правильных названиях частей головы и лица.
Итак, с точки зрения нормативного украинского языка, заднюю часть головы нужно называть словом "потилиця". Словарь синонимов также предлагает следующие варианты названия:
- карк (это также может быть шея — отсюда слово "карколомный");
- зашийок;
- гамалик;
- в’язи;
- брижі;
- загривок.
Что касается других слов, вот какие еще части головы и шеи мы часто называем неправильно из-за длительного влияния русского языка:
- макушка – маківка;
- вісок – скроня;
- ухо – вухо;
- вєкі – повіки;
- ресниці – вії;
- зрачки – зіниці;
- переносиця – перенісся;
- ноздрі – ніздрі;
- скули – вилиці;
- підбородок – підборіддя;
- челюсть – щелепа;
- десна – ясна;
- ньобо – піднебіння.
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