Как сказать на украинском "затылок"? Правильный вариант вспомнят не все

Юлия Потерянко
Моя Школа
117
На украинском языке эта часть головы называется «потилиця»
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Слова, обозначающие части тела, мы употребляем ежедневно, именно поэтому десятилетия принудительной русификации приучили украинцев говорить о себе именно русскими словами. А сможете ли вы с первой попытки правильно перевести на украинский язык слово "затылок"?

OBOZ.UA решил рассказать о правильном переводе. А заодно и об интересных синонимах, и других правильных названиях частей головы и лица.

Итак, с точки зрения нормативного украинского языка, заднюю часть головы нужно называть словом "потилиця". Словарь синонимов также предлагает следующие варианты названия:

  • карк (это также может быть шея — отсюда слово "карколомный");
  • зашийок;
  • гамалик;
  • в’язи;
  • брижі;
  • загривок.

Что касается других слов, вот какие еще части головы и шеи мы часто называем неправильно из-за длительного влияния русского языка:

  • макушка – маківка;
  • вісок – скроня;
  • ухо – вухо;
  • вєкі – повіки;
  • ресниці – вії;
  • зрачки – зіниці;
  • переносиця – перенісся;
  • ноздрі – ніздрі;
  • скули – вилиці;
  • підбородок – підборіддя;
  • челюсть – щелепа;
  • десна – ясна;
  • ньобо – піднебіння.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как по-разному на украинском языке называют внутреннюю и внешнюю часть стыка стен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

толкование словукраинский язык
Редакционная политика