Как сказать на украинском "затылок"? Правильный вариант вспомнят не все

Слова, обозначающие части тела, мы употребляем ежедневно, именно поэтому десятилетия принудительной русификации приучили украинцев говорить о себе именно русскими словами. А сможете ли вы с первой попытки правильно перевести на украинский язык слово "затылок"?

OBOZ.UA решил рассказать о правильном переводе. А заодно и об интересных синонимах, и других правильных названиях частей головы и лица.

Итак, с точки зрения нормативного украинского языка, заднюю часть головы нужно называть словом "потилиця". Словарь синонимов также предлагает следующие варианты названия:

карк (это также может быть шея — отсюда слово "карколомный");

зашийок;

гамалик;

в’язи;

брижі;

загривок.

Что касается других слов, вот какие еще части головы и шеи мы часто называем неправильно из-за длительного влияния русского языка:

макушка – маківка;

вісок – скроня;

ухо – вухо;

вєкі – повіки;

ресниці – вії;

зрачки – зіниці;

переносиця – перенісся;

ноздрі – ніздрі;

скули – вилиці;

підбородок – підборіддя;

челюсть – щелепа;

десна – ясна;

ньобо – піднебіння.

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