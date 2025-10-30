Как сказать 'стесняться' на украинском: перевод знают не все

Каждому знакомо это чувство, когда ты находишься словно не в своей тарелке. Оно может возникать, когда нас неожиданно хвалят, когда нас с кем-то знакомят или когда, скажем, надо выступить на публике. Но умеете ли вы правильно называть это чувство на украинском языке?

Те, кто долго разговаривал на русском, легко вспомнят русские слова "стеснение" и "смущение", а также образованные от них глаголы "стесняться" и "смущаются". OBOZ.UA изучил словари, чтобы правильно перевести их на украинский.

Вариантов прямого перевода в данном случае также два:"соромитися" и "ніяковіти". А еще "стидатися", "конфузитися", "знічуватися", "нітитися", "тушуватися", "бентежитися".

Если вам нужно сделать акцент именно на чувствах какого-то человека, правильно сочетать эти слова с глаголом "почуватися". Часто в разговорной речи можно услышать вариант "почувати себе", но такое сочетание является калькой с русского "чувствовать себя". В украинском языке в этом случае мы употребляем суффикс -ся/-сь, который образует обратные (направленные на себя) глаголы. Так что мы говорим:

почуватися ніяково;

почуватися знічено;

почуватися сконфужено;

почуватися збентежено.

Кстати, легкое покраснение лица, которое может возникать, когда мы стесняемся, на украинском языке можно напрямую описать словом "почервоніти". Но можно употребить и более поэтичный вариант: "зашарітися".

