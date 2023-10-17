Как сохранить должность преподавателям, которые преподавали в школах во время оккупации. Предложения образовательных экспертов

Учителя, которые продолжают работать в учебных заведениях на временно оккупированной Россией территории, чтобы сохранить свой пост после деоккупации, должны будут пройти проверку на открытые призывы к сепаратизму, сертификацию на определение профпригодности и курсы повышения квалификации. Такое мнение высказывает Оксана Мозгова, менеджер образовательных проектов.

Она вместе со своими коллегами провела исследование, которое базировалось на анализе российских программ и учебников, по которым учатся дети оккупированного Донбасса и которое заслушали министр образования и науки Оксен Лесной и председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. Специалист поделилась Новой украинской школе, какие правила следует будет соблюдать после освобождения территорий и начала восстановления украинского образования на них. В частности, важно проанализировать ее нынешнее состояние, включая российское идеологическое влияние.

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С деталями проекта, над которым также работали основательница лицея Educator Владислава Бандурко и начальник управления образования, культуры, молодежи, туризма Бериславского городского совета Херсонщины Михаил Гончар, ознакомились и руководители образовательных ведомств. В частности, министр образования и науки Оксен Лесной и глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

Кроме этого, педагоги должны изучить или усовершенствовать свои знания украинского языка и сдать экзамены по его владению. Также у таких учителей есть возможность менять место жительства и работы, однако у них нет академической свободы.

Работники образования в течение определенного времени должны посещать мероприятия, которые будут способствовать развитию их ценностей и навыков. Также они должны подписать и соблюдать правила этики, которые будут разработаны, за трехкратное нарушение которых учителя могут быть лишены должности.

Те же педагоги, которые преподавали историю или защиту отечества, будут вынуждены пройти проверку сотрудничества с оккупантами, переучиться и некоторое время работать под надзором правоохранителей.

По словам Мозговой, главные предметы, на которые нужно обращать внимание – это занятия с патриотическим компонентом, а также украинский язык и литература. Она уверяет, что на основе сравнения программ уже сейчас можно начинать разрабатывать такие направления, которые будут помогать в ускоренном темпе изучать определенные предметы.

"Ибо как нам прийти к ребенку в 10 классе, который никогда не изучал украинский язык или изучал его как язык народов Донбасса, и помочь овладеть его за два года?" – спрашивает менеджер образовательных проектов.

Она также добавляет, что нацеливать на формирование и трансляцию некоторых проукраинских ценностей нужно и внешколы. Ведь большинство детей, давно находящихся под оккупацией, почти не знакомы с культурой Украины.

Дополнительно, по словам Мозговой, нужно учитывать, что даже несмотря на умеренные решения, касающиеся освобожденных территорий, может возникать сопротивление украинского общества. В частности, отношение к людям с оккупированных территорий, продолжительность переходного периода и его законодательство.

Евгений Бондаренко, руководитель отдела информационного обеспечения Представительства Президента Украины в Республике Крым, рассказал, что его отдел занимается отслеживанием тенденций образовательной оккупации, милитаризацией и распространением основных мифов на полуострове. В частности, в их "Стратегии когнитивной деоккупации Крыма" идет речь о тех ситуациях, с которыми можно столкнуться после его освобождения. Использовать тактику плана можно и на оккупированных в 2014-м Луганщине и Донбассе.

До конца 2023 г. представительство планирует создать карту реализации стратегии. Там предлагают рассмотреть два направления – создание и восстановление образовательных программ и учебных материалов в соответствии с украинскими стандартами и работу с детьми и молодежью для преодоления длительной индоктринации и милитаризации, возвращения украинской национальной и гражданской идентичности, обеспечения прав коренных народов и т.д.

По словам Бондаренко, людей, которые сейчас вынуждены жить в оккупации, включая педагогов, придется возвращать в украинское социально-политическое и культурное пространство, объяснять им, какие изменения произошли в Украине за это время. По мнению Представительства, период когнитивной деоккупации может длиться от 10 лет до промежутка времени, когда вырастет одно поколение.

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