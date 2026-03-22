'Как учительница технологий ставлю вам 12 до 11 класса!' Сеть рассмешило видео мамы, которая вышила улитку вместо сына-школьника

Мама украинского школьника сняла шуточное видео, где она жалуется на сына. Женщина отмечает, что уже месяц она помогает ему вышивать бисером в школу улитку, тогда как ребенок в это время играет за компьютером.

Видео женщина разместила в соцсети TikTok. Ситуация откликнулась пользователям, поэтому они начали рассказывать свои похожие истории.

Женщина в шутку говорит, что помогает сыну вышивать не просто так, а за деньги. Ведь это кропотливый ручной труд и занимается она этим вечером после работы. Так, она посчитала, что вышила уже на две с половиной тысячи гривен.

Мама ученика жалуется, что в то время когда она вышивает вместо сына улитку, он играет в компьютерные игры.

"Я сто бисерин – он десять, я сто бисерин – он десять. На следующей неделе сдавать", – говорит женщина.

Также утверждает, что вставит потом изделие в рамку и это будет оценкой за ее работу. Впрочем, украинка отмечает, что этот процесс затягивает и способствует душевному равновесию.

Пользователей рассмешила такая типичная ситуация, они начали делиться и своими историями, как помогали детям делать поделки в школу, а одна дама в комментариях написала, что как учительница технологий она ставит маме за ее работу 12 баллов до 11 класса.

Также некоторые отмечали, как такое вышивание для них потом переросло в хобби.

