Как улучшить успеваемость в школе на 20%: ученые провели эксперимент и получили решение

Группа американских и британских ученых провела исследование и выяснила, что выносливость в обучении может привести к повышению умственных способностей школьников. Результаты показали, что навык сохранять концентрацию на сложных заданиях, может улучшить успеваемость детей в школе на 22%.

Видео дня

Исследование было проведено в бизнес-колледже Cornell SC Johnson, о его результатах пишет phys.org. Работа ученых показала: когда ученики начальной школы расширяют свои возможности по концентрации на академических или неакадемических задачах в классе, они укрепляют свою "ментальную мускулатур"у.

Это может привести к повышению успеваемости по широкому кругу предметов, включая математику и английский язык.

Доцент Высшей школы менеджмента Сэмюэля Кертиса Джонсона Хизер Скофилд, а также другие авторы работы, отмечают, что "когнитивная выносливость" имеет решающее значение для производительности в широком спектре видов деятельности.

По словам ученых, ее можно назвать важным компонентом человеческого "капитала" – коллективных навыков, знаний, опыта и способностей людей.

В эксперименте участвовали более 1600 учеников в возрасте 9-11 лет из 66 школ Пакистана. Они выполняли задания на планшетах, требующие концентрации и когнитивных усилий: математические задачи и решение головоломок.

Дети, развивавшие когнитивную выносливость, показали на 22% меньше снижения производительности при выполнении задач, таких как решение головоломок и аудирование.

Исследование также выявило, что дополнительный год обучения повышает когнитивную выносливость, но только в школах с высоким качеством образования. В шумных и неорганизованных классах развитие этого навыка затруднено.

"Наше исследование предполагает, что образовательные практики, такие как просьба к ученикам заниматься постоянной напряженной практикой, а не пассивной деятельностью, влияют не только на приобретенные навыки, но и на то, как функционирует ваш мозг", – сказал Скофилд.

Как писал OBOZ.UA, ранее ученые выяснили, следует ли делить детей на группы по уровню знаний.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!