Следует ли делить детей на группы по уровню знаний: неожиданные результаты исследования

Школьники, которые учатся по принципу разделения на группы, достигают такого же прогресса, как и те дети, которых не делят по успеваемости. В то же время, на учеников, которые отстают в знаниях, разделение оказывает незначительное негативное влияние, а на тех, кто имеет высокую успеваемость, – небольшое положительное.

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К такому выводу пришли эксперты британского исследования Teaching and Learning Toolkit, передает Новая украинская школа. По их словам, эффективность подхода разделения детей на группы или потоки невысока, поэтому, вероятно, он не является продуктивным способом повысить уровень достижений большинства школьников.

Кроме того, группирование детей на основе их достижений может оказать долгосрочное негативное влияние на отношение школьников с низкой успеваемостью и их вовлеченность в обучение. Например, ученики могут отчаяться, что уровень их знаний можно улучшить.

Некоторые исследования показывают, что неправильное деление является особой проблемой для детей из "неблагополучных" семей. Ведь они могут попасть в группу с более низкой успеваемостью, поэтому чаще могут ощущать негативные последствия.

В то же время группирование влияет одинаково на школьников всех возрастов, а его эффективность не сказывается на отдельных предметах.

Для преодоления образовательных потерь разделение на группы также не считается эффективной стратегией. Ведь шансы, что дети из "неблагополучных" семей попадут в слабые группы, повышается. А таким школьникам чаще всего ставят менее опытных и квалифицированных учителей. Педагоги редко ожидают от этих учеников улучшения результатов обучения, что действительно мешает им в достижении успеха.

Дети, имеющие плохие результаты в обучении, в группах достигают в среднем на 3 месяца меньшего прогресса, чем их сверстники в классах со смешанным уровнем успеваемости.

Специалисты рекомендуют учителям соблюдать определенные правила при разделении детей на группы. В частности:

тщательно распределять педагогов между группами, чтобы обеспечить высокое качество обучения "слабым" ученикам;

постоянный мониторинг, чтобы убедиться, что дети правильно распределены по соответствующим их уровню группам и потокам;

гибкие практики, позволяющие школьникам переходить между потоками.

Исследователи считают, что альтернативами могут стать маленькие группы или репетиторство для улучшения результатов обучения. Если учебное заведение все же решает делить детей на группы или потоки, то чрезвычайно важно рассмотреть, как именно этот подход обеспечит более эффективное обучение для всех школьников, особенно для "слабых".

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