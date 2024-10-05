Как успокоить ребенка в школьном укрытии: техники для учеников и учителей

Ольга Липич
Моя Школа
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Как успокоить ребенка в школьном укрытии: техники для учеников и учителей

Дети могут быть особенно уязвимы во время воздушной тревоги – кто-то паникует, а кто-то плачет. Если сигнал об опасности застал учеников в школе, то находясь в укрытии учитель должен помочь им снизить уровень страха.

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На странице всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" в Facebook дали рекомендации педагогам, как поддержать школьников и помочь им овладеть тревогой и страхом. Читайте дальше о четырех техниках, как помочь детям разного возраста в стрессовых ситуациях во время воздушной опасности.

Как успокоить ребенка в школьном укрытии: техники для учеников и учителей

Дыхательная техника для детей 1-4 классов "Долонька"

  • раскройте ладони;
  • сделайте вдох и проведите пальцем правой руки вверх к кончику мизинца левой;
  • медленно выдохните ртом, проводя пальцем по мизинцу вниз, словно обрисовывая пальцы;
  • так же дышите и "обрисовывайте" все пальцы на левой руке;
  • повторите все то же с правой рукой, а затем потрясите ладонями, словно встряхиваете капли воды.
Как успокоить ребенка в школьном укрытии: техники для учеников и учителей

Телесная практика для учеников 5-7 классов "Бабочка"

  • скрестите ладони на груди и зацепитесь большими пальцами так, чтобы они напоминали бабочку;
  • постучите ладонями по груди — левой, правой, левой, правой;
  • сделайте медленные вдох и выдох. Выполняйте упражнение несколько минут, пока не почувствуете, что ваше дыхание выровнялось.
Как успокоить ребенка в школьном укрытии: техники для учеников и учителей

Практика для учеников 8-9 классов "Заземление"

  • обратите внимание на то, о чем думаете и как себя чувствуете. Попытайтесь замедлиться и соединиться со своим телом;
  • выдохните, а затем медленно глубоким вдохом снова наполните легкие воздухом;
  • прижмите ступни к полу, вытяните руки вдоль тела или сомкните ладони перед собой;
  • перенаправьте внимание на окружающий мир – сконцентрируйтесь на предметах, звуках, запахах.
Как успокоить ребенка в школьном укрытии: техники для учеников и учителей

Техника для учеников 10-11 классов "Стоп"

  • вспомните, когда именно вам стало грустно или ухудшилось настроение;
  • сфокусируйтесь на том, о чем вы сейчас думаете, обратите внимание на ощущение в теле. "Просканируйте" себя мысленно от головы до кончиков пальцев ног;
  • Обратите внимание на те части тела, где чувствуется напряжение. Попытайтесь высвободить его, расслабившись;
  • подумайте, какой малейший шаг вы можете сделать прямо сейчас, чтобы улучшить свое состояние. Это должно быть конкретное действие, не требующее много времени или ресурсов. Сделайте это.
Как успокоить ребенка в школьном укрытии: техники для учеников и учителей

Как сообщал OBOZ.UA, ранее МОН напомнило, как учебного заведения действовать во время воздушной тревоги.

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