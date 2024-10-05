Как успокоить ребенка в школьном укрытии: техники для учеников и учителей

Дети могут быть особенно уязвимы во время воздушной тревоги – кто-то паникует, а кто-то плачет. Если сигнал об опасности застал учеников в школе, то находясь в укрытии учитель должен помочь им снизить уровень страха.

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На странице всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" в Facebook дали рекомендации педагогам, как поддержать школьников и помочь им овладеть тревогой и страхом. Читайте дальше о четырех техниках, как помочь детям разного возраста в стрессовых ситуациях во время воздушной опасности.

Дыхательная техника для детей 1-4 классов "Долонька"

раскройте ладони;

сделайте вдох и проведите пальцем правой руки вверх к кончику мизинца левой;

медленно выдохните ртом, проводя пальцем по мизинцу вниз, словно обрисовывая пальцы;

так же дышите и "обрисовывайте" все пальцы на левой руке;

повторите все то же с правой рукой, а затем потрясите ладонями, словно встряхиваете капли воды.

Телесная практика для учеников 5-7 классов "Бабочка"

скрестите ладони на груди и зацепитесь большими пальцами так, чтобы они напоминали бабочку;

постучите ладонями по груди — левой, правой, левой, правой;

сделайте медленные вдох и выдох. Выполняйте упражнение несколько минут, пока не почувствуете, что ваше дыхание выровнялось.

Практика для учеников 8-9 классов "Заземление"

обратите внимание на то, о чем думаете и как себя чувствуете. Попытайтесь замедлиться и соединиться со своим телом;

выдохните, а затем медленно глубоким вдохом снова наполните легкие воздухом;

прижмите ступни к полу, вытяните руки вдоль тела или сомкните ладони перед собой;

перенаправьте внимание на окружающий мир – сконцентрируйтесь на предметах, звуках, запахах.

Техника для учеников 10-11 классов "Стоп"

вспомните, когда именно вам стало грустно или ухудшилось настроение;

сфокусируйтесь на том, о чем вы сейчас думаете, обратите внимание на ощущение в теле. "Просканируйте" себя мысленно от головы до кончиков пальцев ног;

Обратите внимание на те части тела, где чувствуется напряжение. Попытайтесь высвободить его, расслабившись;

подумайте, какой малейший шаг вы можете сделать прямо сейчас, чтобы улучшить свое состояние. Это должно быть конкретное действие, не требующее много времени или ресурсов. Сделайте это.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее МОН напомнило, как учебного заведения действовать во время воздушной тревоги.

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