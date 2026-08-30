Как в Германии учат детей вычитать: украинка показала способ, который покажется вам знакомым

Украинка по имени Вероника, проживающая в Германии, продемонстрировала два способа решения одного и того же примера на вычитание. Тот, которому учат ее дочь на уроках математики в немецкой школе, и тот, которому ее саму научили в Украине.

Свои наблюдения Вероника опубликовала в социальной сети Threads. И призналась, что немецкий способ показался ей более сложным.

В посте женщина рассказала, что однажды утром увидела, как ее ребенок в несколько этапов решает пример 73 − 36. Мама решила помочь и показала дочери привычный для себя способ – вычитание в столбик. Но ребенок отказался: "Нет, мам. Нам так нельзя. Нам сказали считать вот так".

Оказалось, что в немецкой школе детей учат другому методу: сначала раскладывают числа на десятки и единицы и вычитают их по отдельности. В примере 73 − 36 это выглядит так: 70 − 30 = 40, затем 3 − 6 = −3, и, наконец, 40 − 3 = 37. Этот подход развивает понимание структуры числа и умение считать в уме, не полагаясь на механическую запись в столбик.

Привычный украинцам метод вычитания в столбик предполагает заимствование единицы из старшего разряда: из 13 вычитаем 6, получаем 7, затем из 6 десятков (оставшихся после "заимствования") вычитаем 3, получаем 3. Ответ получается аналогичный — 37.

"И вот скажите мне: это я уже старая или они действительно усложнили то, что прекрасно работало?" – иронично спросила Вероника.

На самом деле оба метода математически равнозначны и приводят к одинаковому результату. Разница – в подходе: столбик приучает к четкому алгоритму и хорошо работает даже с большими числами, тогда как разложение на разряды развивает гибкость мышления и навыки устного счета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о ещё одном методе вычитания, которому учат второклассников в Испании – он тоже предполагает вычисление в столбик, но предлагает совершенно иную логику.

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