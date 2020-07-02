Как в Украине должны работать школы с 1 сентября: Комаровский дал советы

В условиях карантина учебный процесс в школах, который должен начаться с 1 сентября, нужно организовать так, чтобы ученики сидели за партами по одному и в перерывах максимально соблюдали дистанцию.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал врач Евгений Комаровский. По его словам, родители и дети должны быть готовы к новым реалиям обучения.

"Надо думать о том, в какие школы дети идут. В них должно быть социальное дистанцирование – не 30 человек в классах, а 15, например. За партой ученики должны сидеть по одному. А вот в перерывах, когда они носятся... их надо максимально выгонять на свежий воздух", – говорит врач.

Комаровский дал советы по работе школ в условиях карантина

Комаровский выступает за проведение уроков на открытом воздухе, ведь так делают в других странах. В то же время,добавил он, руководство образовательных учреждений и учреждений должно продумать то, как изменить количество детей в классах, обеспечить школы достаточным количеством медсестер, наладить там систему вентиляции, проконтролировать воздухообмен, температуру и влажность воздуха в помещениях.

"На эти вещи мы и должны обращать внимание. Пока у нас тепло, дети должны учиться на свежем воздухе. А те, которые не хотят идти в школу, должны получить возможность получать дистанционное образование в домашних условиях", – добавил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на карантин, украинским школьникам к началу нового учебного года нужно будет получить справку о пробе Руфье, которая подтверждает, что у ребенка здоровое сердце и он может заниматься физическими нагрузками.