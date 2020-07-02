Як в Україні мають працювати школи з 1 вересня: Комаровський дав поради

В умовах карантину навчальний процес у школах, який має розпочатися з 1 вересня, потрібно організувати так, щоб учні сиділи за партами по одному й на перервах максимально дотримувалися дистанції.

Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив лікар Євген Комаровський. За його словами, батьки й діти мають бути готові до нових реалій навчання.

"Треба думати про те, в які школи діти йдуть. У них має бути соціальне дистанціювання – не 30 осіб у класах, а 15, наприклад. За партою учні повинні сидіти по одному. А ось на перервах, коли вони гасають... їх треба максимально виганяти на свіже повітря", – каже лікар.

Комаровський дав поради щодо роботи шкіл в умовах карантину

Комаровський виступає за проведення уроків на відкритому повітрі, адже так роблять в інших країнах. Водночас, додав він, керівництво освітніх установ і закладів має продумати те, як змінити кількість дітей у класах, забезпечити школи достатньою кількістю медсестер, налагодити там систему вентиляції, проконтролювати повітрообмін, температуру й вологість повітря у приміщеннях.

"На ці речі ми й повинні звертати увагу. Поки в нас тепло, діти повинні вчитися на свіжому повітрі. А ті, які не хочуть йти до школи, мають отримати можливість отримувати дистанційну освіту в домашніх умовах", – додав Комаровський.

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