Как выглядят ужасные школьные обеды в США: топ-10 фото, которые отбивают аппетит

Украинские родители сетуют на то, как кормят детей в школе. И на то есть веские основания – часто блюда в столовой не радуют ни видом, ни вкусом.

Новые нормы и меню в школах еще прижиться не успели, так что жалоб хватает. В США школьников кормят совсем иначе, но питанием там тоже недовольны – и дети, и родители.

Не так давно отец четырех детей Крис Вангеллоу из Потсдама на севере штата Нью-Йорк написал на Facebook об обеде своего сына в государственной школе и прикрепил фото. Пост стал вирусным, поскольку еда на снимке выглядела отвравительно. К тому же, как оказалось, во многих других заведениях ситуация не лучше.

Видео дня

Конечно, здесь нельзя обобщать, как, собственно, и в случае с питанием в украинских школах. Но факт в том, что и в США это чувствительная тема – есть недовольные дети, родители и учителя, есть скандалы, есть бурные дискуссии и претензии к властям.

New York Post собрал фото ужасных обедов, которыми поделились ученики и учителя государственных школ. OBOZREVATEL отобрал топ-10 наиболее впечатляющих образчиков.

Бледно и неаппетитно

На том самом фото школьного обеда сына жителя Потсдама Криса Вангеллоу, что стало вирусным – несколько жареных куриных наггетсов, бледная морковка и горстка белого риса. В упаковках – кетчуп, соус барбекю и обезжиренное шоколадное молоко. Выглядит обед бледно и неаппетитно.

Больно смотреть

Сложно догадаться, но вот эта грязно-коричневая жидкость, через которую пробивается нечто светлого цвета – блюдо с индейкой. В соседем отделении лежат кусочки моркови. Фото сделал Зелли Томас, который преподает математику в одной из государственных школ в городе Патерсон, штат Нью-Джерси.

Очень, очень странный стейк

Еще один образчик школьного обеда от Зелли Томаса. Детям редложили поесть вот такой хот-дог. В булочку положили сыр и еще кусочек чего-то, что даже нельзя разобрать по фото. Сам преподаватель указал, что это "куриный сырный стейк".

"Монстр" на тарелке

Еще New York Post приводит фото из других американских школ, не указывая, где именно и кем они были сделаны. Например, вот "монстр" на тарелке – лазанья. Но это не точно. В любом случае, выглядит блюдо не очень привлекательно.

Каша в худшем виде

Может, на вкус каша и хороша. Но выглядит она так, что узнать ответ на этот вопрос не хочется от слова совсем.

Скромно, насчет вкуса уверенности нет

А вот очень скромное меню какого-то школьника: три наггетса, кетчуп, одно яблоко и шоколадное молоко. Сложно представить, что ребенок после такого обеда останется сытым.

Коричневая еда

Повара в этой школе явно любят коричневый цвет, и стараются придать его всем блюдам. Рядом стоит привычная морковка и шоколадное молоко.

Обед-НЛО

Понять, что это за блюдо – задача со звездочкой. Желтую жидкость можно вполне уверенно идентифицировать как горчицу. А вот что это за месиво рядом, загадка.

А что, надо полностью прожарить?

Время от времени в соцсетях публикуют фото из украинских школ с сырыми котлетами. Что ж, американские кллеги наших поваров тоже так умеют. А еще здесь котлету к тому же зачем-то отбили.

Наверное, натуральная

А вот школьникам предложили пообедать пиццей не первой свежести, правда, с молоком. Кому-то досталась "уставшая" груша. Рядом лежат, судя по всему, наггетсы и кетчуп.

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