Как выглядят ужасные школьные обеды в США: топ-10 фото, которые отбивают аппетит

Светлана Кузьменко
Моя Школа
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В госшколах США с питанием детей тоже есть проблемы

Украинские родители сетуют на то, как кормят детей в школе. И на то есть веские основания – часто блюда в столовой не радуют ни видом, ни вкусом.

Новые нормы и меню в школах еще прижиться не успели, так что жалоб хватает. В США школьников кормят совсем иначе, но питанием там тоже недовольны – и дети, и родители.

Не так давно отец четырех детей Крис Вангеллоу из Потсдама на севере штата Нью-Йорк написал на Facebook об обеде своего сына в государственной школе и прикрепил фото. Пост стал вирусным, поскольку еда на снимке выглядела отвравительно. К тому же, как оказалось, во многих других заведениях ситуация не лучше.

Видео дня

Конечно, здесь нельзя обобщать, как, собственно, и в случае с питанием в украинских школах. Но факт в том, что и в США это чувствительная тема – есть недовольные дети, родители и учителя, есть скандалы, есть бурные дискуссии и претензии к властям.

New York Post собрал фото ужасных обедов, которыми поделились ученики и учителя государственных школ. OBOZREVATEL отобрал топ-10 наиболее впечатляющих образчиков.

Бледно и неаппетитно

На том самом фото школьного обеда сына жителя Потсдама Криса Вангеллоу, что стало вирусным – несколько жареных куриных наггетсов, бледная морковка и горстка белого риса. В упаковках – кетчуп, соус барбекю и обезжиренное шоколадное молоко. Выглядит обед бледно и неаппетитно.

Морковку и наггетсы сразу и не узнать

Больно смотреть

Сложно догадаться, но вот эта грязно-коричневая жидкость, через которую пробивается нечто светлого цвета – блюдо с индейкой. В соседем отделении лежат кусочки моркови. Фото сделал Зелли Томас, который преподает математику в одной из государственных школ в городе Патерсон, штат Нью-Джерси.

На такое блюдо смотреть больно. А детям его предлагают есть

Очень, очень странный стейк

Еще один образчик школьного обеда от Зелли Томаса. Детям редложили поесть вот такой хот-дог. В булочку положили сыр и еще кусочек чего-то, что даже нельзя разобрать по фото. Сам преподаватель указал, что это "куриный сырный стейк".

Если сыр на вид еще легко определить, то курицу - невозможно

"Монстр" на тарелке

Еще New York Post приводит фото из других американских школ, не указывая, где именно и кем они были сделаны. Например, вот "монстр" на тарелке лазанья. Но это не точно. В любом случае, выглядит блюдо не очень привлекательно.

Лазанья?

Каша в худшем виде

Может, на вкус каша и хороша. Но выглядит она так, что узнать ответ на этот вопрос не хочется от слова совсем.

Лучшее в этом обеде - яблоко, которое не готовили

Скромно, насчет вкуса уверенности нет

А вот очень скромное меню какого-то школьника: три наггетса, кетчуп, одно яблоко и шоколадное молоко. Сложно представить, что ребенок после такого обеда останется сытым.

Ну очень легкий обед

Коричневая еда

Повара в этой школе явно любят коричневый цвет, и стараются придать его всем блюдам. Рядом стоит привычная морковка и шоколадное молоко.

Интересно, а у самих поваров такие блюда вызывают аппетит?

Обед-НЛО

Понять, что это за блюдо – задача со звездочкой. Желтую жидкость можно вполне уверенно идентифицировать как горчицу. А вот что это за месиво рядом, загадка.

Понять по фото, что это за блюдо, невозможно

А что, надо полностью прожарить?

Время от времени в соцсетях публикуют фото из украинских школ с сырыми котлетами. Что ж, американские кллеги наших поваров тоже так умеют. А еще здесь котлету к тому же зачем-то отбили.

Такой вот бургер для школьников

Наверное, натуральная

А вот школьникам предложили пообедать пиццей не первой свежести, правда, с молоком. Кому-то досталась "уставшая" груша. Рядом лежат, судя по всему, наггетсы и кетчуп.

Такой обед не радует ни детей, ни родителей

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Источники New York Post в тюрьме на острове Райкерс по просьбе журналистов взглянули на фотографии школьного обеда Криса Вангеллоу и пришли к выводу, что заключенные едят лучше. Суперинтендант школьного округа, к которому отсится учебное заведение сына Вангеллоу, извинился за скромное питание и сказал, что создал новую рабочую группу под названием "Переосмысление школьных обедов" для решения этой проблемы.

  • После того, как в сети разгорелся скандал из-за нового меню в школах, многие украинцы поддержали его разработчика, шеф-повара Евгения Клопотенко. Люди писали, что он создал хорошие рецепты качественных блюд из продуктов, а некоторым детям они не нравятся потому, что в их семьях другая культура питания.

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