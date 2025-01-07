'Как выжить на стипендию 8 тысяч гривен?' Винницкий рассказал о борьбе с фейковыми аспирантами, которые хотели купить удостоверение

Студенты, до 2024 года, которые учились на контракте в аспирантуре, редко занимались научной работой. Целью такого пребывания на третьем уровне высшего образования становилась возможность покупки удостоверения. Именно поэтому Министерство образования и науки решило оставить только бюджетные места и удвоить их количество.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью LB.ua. По его словам, аспирантская стипендия составляет 8 тысяч гривен. Поэтому студентам, которым обычно 24-25 лет и которые в это время закладывают семью, нужно за что-то жить, а таких выплат не хватит.

"Обучение в аспирантуре по контракту в прошлом чаще всего не было о диссертации. Назовем вещи своими именами – это было о покупке удостоверения. Я объясню логику. Аспирантам в среднем 24–25 лет. Это возраст, когда человек уже преимущественно не живет дома, закладывает семь ей, соответственно ей нужно за что-то жить. Если он исследует, ходит на пары, делает все вещи, которые должен делать, то как он, кроме того, за это еще и платит?", – говорит чиновник.

"Я понимаю, что аспирантская стипендия не очень высока – 8 тыс. грн, но если ты на бюджете, у тебя есть хотя бы какое-то средство к существованию. Поэтому мы решили, что поступление в аспирантуру будет исключительно на бюджетные места и удвоили их количество с 3 до 6 тысяч", – добавляет он.

Несмотря на то, что значительная часть распределения мест была направлена на инженерные специальности, куда поступало много мужчин. Однако на этих специальностях учатся студенты, работающие над разработками, связанными с оборонным комплексом.

Замминистра образования также отметил, что результаты теста общей учебной компетентности, который составляют студенты, имеет уровень магистратуры. Однако подготовиться к нему достаточно сложно, ведь он предполагает выявление умений соискателей образования к самообучению, решение логических задач, развитие навыков и т.д.

В 2025 году поступающим в аспирантуру нужно будет сдавать экзамен по философии наук. Однако, по словам чиновника, МОН во время общественного обсуждения получило много замечаний, поэтому поступающие будут проходить испытания по методологии проведения научных исследований.

Кроме того, как отметил чиновник, в этом году студенты смогут поступить в аспирантуру по результатам единого вступительного экзамена, если они его не сдавали, или тестом по методологии научных исследований, если сдавали.

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