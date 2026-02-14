Как заменить 'упс' и 'вау': лучшие украинские соответствия

В повседневной речи украинцев все чаще появляются восклицания иноязычного происхождения. Многие из них пришли через кино, телевидение и социальные сети и постепенно закрепились в разговорной речи.

В то же время украинский язык имеет собственные, исконно эмоциональные слова, которые не уступают по выразительности. Языковеды отмечают: использование украинских соответствий помогает сохранять языковую самобытность и культуру общения.

На это обратил внимание телеграм-канал "Correctarium – Украинский язык", который предложил подборку украинских восклицаний для замены популярных иностранных слов. Авторы инициативы отмечают, что такие восклицания распространились под влиянием так называемой "иностранной экспансии", хотя украинская традиция имеет богатый эмоциональный словарь.

Особенно часто в современной речи можно услышать возгласы "упс", "вау", "ам" и "ауч". Они активно используются в фильмах, в основном переведенных с английского, в речи дикторов, спортивных комментаторов и даже в бытовом общении. Поэтому для многих носителей языка такие слова начали казаться привычными и естественными.

Впрочем, языковеды отмечают, что все эти восклицания имеют прямые украинские соответствия. Например, вместо "упс!" уместно употреблять:

"ой!",

"йой!",

"ой-йой!",

"отже ж!",

"гай-гай!"

"овва!"

Выбирайте нужное в зависимости от контекста и эмоции.

Восклицание "вау!", которое обычно передает удивление или восторг, легко заменить словами:

"ого!",

"ого-го!",

"оце так!",

"отакої!",

"нічого собі!"

"нівроку!".

Они не только украинские по происхождению, но и придают речи большей образности.

Для паузы в речи или размышлений вместо "ам" советуют использовать "е-е-е!", "ммм!" или "гм!". А в случае боли или неожиданного неприятного ощущения восклицание "ауч!" вполне можно заменить на "ай!", "ой!" или "ух!".

Специалисты по украинскому языку подчеркивают, что сознательный выбор удельных восклицаний – это не запрет, а шаг к языковой чистоте.

