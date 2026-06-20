Как запомнить порядок планет в Солнечной системе? Сеть покорила мнемоническая фраза о Московии

Есть вещи, которые ребенку, обучающемуся в школе, нужно просто запомнить – расположение цветов в радуге, таблица умножения, а также, например, порядок планет в Солнечной системе. С такими задачами могут помочь мнемонические фразы, и в сети как раз набирает популярность та, которая поможет с последним

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Её опубликовала в TikTok блогер с ником @maryna_mitryai. Каждое слово в предложении начинается с той же буквы, что и название планеты, начиная с ближайшей к Солнцу и заканчивая самой удаленной. Благодаря этому предложению порядок небесных тел легко воспроизвести даже без учебника.

Фраза оказалась весьма актуальной, учитывая нынешние военные времена. Вот она: "Московія впаде, звільняться міста, юні сини України непереможні".

Расшифровывается это так:

Московія – М – Меркурий,

впаде – В – Венера,

звільняться – З – Земля,

міста – М – Марс,

юні – Ю – Юпитер,

сини – С – Сатурн,

України – У – Уран,

непереможні – Н – Нептун.

Блогер также напомнила, что Плутон больше не входит в список планет. "Плутон выбыл из соревнований", – пошутила она.

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Комментаторы выразили свой восторг креативной фразой. Они благодарили за этот лайфхак и удивлялись, почему их не учили так запоминать в школе.

Мнемонические фразы – это распространенный способ запоминания сложной информации с помощью ассоциаций, стихотворных строк и интересных последовательностей слов. Ранее OBOZ.UA рассказывал, как с их помощью запомнить порядок слов в радуге на украинском языке.

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