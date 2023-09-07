Психолог Карпачев назвал 10 вопросов, которые нужно задать ребенку, чтобы узнать о трудностях в школе
Для того, чтобы узнать, есть ли у ребенка трудности в школе, достаточно задать ему десять вопросов. Простого "Как дела?" будет недостаточно для того, чтобы сын или дочь рассказали о возможных неурядицах.
Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в своем Instagram перечислил важные вопросы, которые стоит задать ребенку. Ниже предлагаем с ними ознакомиться.
Как отмечает звездный психолог, большинство родителей не знают ответов даже на половину вопросов. А если и задают их, то довольно поверхностно, не углубляясь в суть.
Карпачев советует выслушать ответы на главные вопросы:
- Ты хочешь учиться? Если "да", то почему? Если "нет", то почему?
- Что тебе больше всего не нравится делать в школе и почему?
- Что тебе больше всего нравится делать в школе и почему?
- Много ли у тебя друзей в школе?
- Есть ли дети, которые получают тебя? Если да, то как они это делают?
- Как к вам относятся учителя? Есть ли такие, которые говорят вам что-нибудь плохое?
- Если бы ты мог, что бы изменил в своем обучении?
- Зачем ты учишься?
- Боишься ли ты получить плохую оценку?
- Как я (или мы с папой) можем помочь тебе, чтобы тебе было легче и интереснее учиться?
С началом учебного года у детей появились новые испытания. Поэтому следует найти время и уделить внимание ребенку. Главное, что нужно сделать родителям – внимательно слушать честные ответы ребенка, дать возможность выговориться, не перебивать и не критиковать.
После того, как вы услышите ответы и ребенок расскажет о своих проблемах в школе, нужно помочь ему их преодолеть, отмечает эксперт по детской психологии.
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