Психолог Карпачев назвал 10 вопросов, которые нужно задать ребенку, чтобы узнать о трудностях в школе

Для того, чтобы узнать, есть ли у ребенка трудности в школе, достаточно задать ему десять вопросов. Простого "Как дела?" будет недостаточно для того, чтобы сын или дочь рассказали о возможных неурядицах.

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в своем Instagram перечислил важные вопросы, которые стоит задать ребенку. Ниже предлагаем с ними ознакомиться.

Как отмечает звездный психолог, большинство родителей не знают ответов даже на половину вопросов. А если и задают их, то довольно поверхностно, не углубляясь в суть.

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Карпачев советует выслушать ответы на главные вопросы:

Ты хочешь учиться? Если "да", то почему? Если "нет", то почему? Что тебе больше всего не нравится делать в школе и почему? Что тебе больше всего нравится делать в школе и почему? Много ли у тебя друзей в школе? Есть ли дети, которые получают тебя? Если да, то как они это делают? Как к вам относятся учителя? Есть ли такие, которые говорят вам что-нибудь плохое? Если бы ты мог, что бы изменил в своем обучении? Зачем ты учишься? Боишься ли ты получить плохую оценку? Как я (или мы с папой) можем помочь тебе, чтобы тебе было легче и интереснее учиться?

С началом учебного года у детей появились новые испытания. Поэтому следует найти время и уделить внимание ребенку. Главное, что нужно сделать родителям – внимательно слушать честные ответы ребенка, дать возможность выговориться, не перебивать и не критиковать.

После того, как вы услышите ответы и ребенок расскажет о своих проблемах в школе, нужно помочь ему их преодолеть, отмечает эксперт по детской психологии.

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