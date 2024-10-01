Какие книги об истории Украины следует прочитать: Даниил Яневский назвал историков, вызывающих доверие

Людям, интересующимся историей Украины, следует обратить внимание на авторов, пишущих книги сериями. Доктор исторических наук и заслуженный журналист Украины Даниил Яневский уверяет, что исследователи не могут ограничиваться одним изданием.

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Об этом Яневский рассказал в интервью OBOZ.UA. Среди авторов, которые вызывают доверие, – Сергей Плохий, Петр Королюк, Алексей Мустафин.

"Исследователь так не может: одну книгу написал – и все. Нет, сериями пишут. Те, что есть сегодня: Сергей Плохий – безусловно, Петр Королюк – профессор Острожской академии, Алексей Мустафин. Но у него историческое образование профессиональное, но он не исследователь, он популяризатор скорее. Но он хороший популяризатор", – делится Яневский.

Также журналист рекомендовал обратить внимание на издания Марка Солонина, Тамары Вронской и Елены Стяжкиной. Он отметил, что это фундаментальные люди, прикладывающие титанические усилия для того, чтобы создать содержательные издания.

Кроме того, по словам Яневского, хорошие книги выходят и в издательстве "Дух и литера" Леонида Финберга и Константина Сигова.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Яневский на примере театра опроверг популярный миф об образовании в Украине.

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