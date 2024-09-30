'Родители уповают на школу. И это проблема': Даниил Яневский на примере театра опроверг популярный миф об образовании в Украине

Украинские родители надеются, что школа будет заниматься обучением и воспитанием детей. На самом деле взрослые должны отвечать за образование школьников.

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Об этом заявил доктор исторических наук и заслуженный журналист Украины Даниил Яневский в интервью OBOZ.UA. Он объясняет, что самым простым способом чему-то научить детей – сходить с ними на спектакль в театр.

"Проблема в том, что родители сами мало что знают и надеются на школу. Что школа научит. Но ничему школа не научит", – говорит Яневский.

"Вот простой пример: как научиться украинству? В хорошем смысле этого слова. В театр ходить, например. Пойти в театр Леси Украинки на спектакль "Остров сокровищ". Казалось бы, где Украина, а где Роберт Льюис Стивенсон. А надо пойти туда , чтобы это посмотреть, неужели так возможно? Кто это должен делать, школа? Нет – родители", – добавляет он.

Напомним, украинские учителя базовой школы отметили, что у учеников ухудшились результаты обучения. В частности, по сравнению с прошлым годом, самая большая разница наблюдается по украинскому языку. В этом году о недостаточном уровне знаний указали 53% педагогов, тогда как в прошлом показатели были на уровне 48%. В то же время по украинской литературе о снижении знаний отметили 50% учителей, против 44% в прошлом году.

Также на проблему качества знаний указал и глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. По его словам, выпускники учебных заведений показывают неутешительные результаты, а с каждым годом растет количество медалистов в школах.

Читайте интервью с Даниилом Яневским на OBOZ.UA во вторник, 1 октября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о проблеме с учебниками, которая существует в украинском образовании.

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