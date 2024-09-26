За рубежом учебники пишутся от 1 до 4 лет: эксперт назвала проблему образования в Украине

Одной из проблем несовершенного положения учебников для украинских школьников стали сжатые сроки их создания. Краткие сроки часто приводят к ошибкам, а также научному и неинтересному тексту в учебной литературе.

Видео дня

На этом отмечает руководитель отдела аналитики службы образовательного омбудсмена Надежда Лещик в сообщении в Facebook. По ее словам, за рубежом учебники пишут от 1 до 4 лет, в то время как в Украине экспертиза и предоставление разрешения на использование длится около двух месяцев.

"По моему мнению, главными причинами такого состояния учебников (ошибки, научный и неинтересный текст и т.п.) являются очень сжатые сроки создания учебников. От грифировки (экспертиза и разрешения на использование) – 2 месяца, объявления учебников и прием материалов от авторов и издательств (1-2 месяца) до ознакомления и выбора учителями учебников (2 недели). За рубежом учебники пишутся от 1 до 4 лет", – пишет Лещик.

По ее словам, учителя не заинтересованы в апробации учебников, ведь они должны потратить около полугода на то, чтобы выявить ошибки и неувязки. В частности, Лещик приводит в пример литературу для 8 класса. Педагог уверяет, что в этом случае необходимо увеличить сроки создания учебников и отложить конкурс хотя бы на 1 год.

В то же время она отмечает, что в этом случае возникает проблема с родителями и педагогами. Ведь неизвестно, готовы ли они получить учебники с отсрочкой на один год, чтобы улучшить их качество.

Лещик заверила, что отсрочка на 1 год позволила бы разработать новую процедуру создания учебников, усовершенствовать процедуры и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за ошибки в учебнике по математике для 3-го класса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!