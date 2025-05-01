Какие педагогические работники имеют право на отпуск 56 дней: разъяснение юриста

Руководители учебных заведений, педагогических частей подразделений других учреждений, педагоги, научно-педагогические и научные работники имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью до 56 дней. Соответствующие условия предусмотрены Законом Украины "Об отпусках".

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Такую информацию предоставил юрист Владимир Божинский в интервью Новой украинской школе. Он пояснил, что существует общий список всех должностей работников образования. К примеру, ассистент учителя в школе также имеет право на отпуск в 56 дней.

Божинський отметил, что педагогические работники, работающие по срочным договорам, имеют такие же права на отпуск продолжительностью 56 дней, как и работающие на постоянной основе.

В то же время эксперт подчеркнул, что во время военного положения есть определенные ограничения. В частности, работодатель имеет право сократить продолжительность ежегодного отпуска до 24 календарных дней. Остальные дни могут быть использованы педагогами после прекращения или отмены военного положения.

Также, согласно закону, педагогические работники имеют право на пособие на оздоровление в размере месячного должностного оклада при предоставлении ежегодного отпуска.

"Руководителям учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений предоставить право в пределах фонда заработной платы, утвержденного в сметах доходов и расходов, предоставлять работникам материальную помощь, в том числе на оздоровление, на сумму не более одного должностного оклада в год, кроме материальной помощи на захоронение; утверждать порядок и размеры премирования работников в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы в пределах средств на оплату труда", – объясняет юрист.

Он отмечает, что такая помощь оказывается независимо от нагрузки и выплачивается по основному месту работы. Такие условия предусмотрены и для работников со срочным договором.

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