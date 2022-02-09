Какие ВНО нужны для поступления в вузы в 2022 году: главное для абитуриентов

Регистрация на ВНО-2022 началась 1 февраля и продлится до 9 марта. Участникам стоит внимательно подойти к избранию перечня предметов, по которым они будут проходить тестирование.

Обязательных формально нет, но есть один, который будет требован для поступления вуза на любую специальность. Вторые и третьи будут зависеть от специальности, научной степени или выбора самого вуза, – говорится в сообщении на официальном сайте Министерства образования и науки.

Формально обязательных ВНО для поступления в вуз в этом году нет. Однако украинский язык и литература или украинский язык является первым предметом для приема на любую специальность.

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"Успешно сдав ВНО по украинскому языку и литературе, участники смогут поступать на любую желаемую специальность", – отметили в МОН.

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И объяснили, что таким образом участники тестирования получат и результат тестирования по языку и литературе, но еще и дополнительно – результат ВНО по украинскому языку. То есть ВНО одно, а оценки можно получить по двум предметам: по украинскому языку и литературе и отдельно по языку.

Однако это возможно только в таком варианте. Результат ВНО именно по украинскому языку нельзя будет использовать и как результат тестирования по украинскому языку и литературе.

Всего, чтобы поступить в вуз, нужно будет сдать ВНО по двум-трем предметам (вместо одного из них может быть творческий конкурс). Второй и другие конкурсные предметы будут отличаться в зависимости от специальности. Например, абитуриентам, которые захотят получить степень бакалавра по филологии, нужны будут результаты ВНО по:

украинскому языку и литературе;

иностранному языку;

истории или математике, или биологии, или географии, или физики, или химии – на выбор.

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А если абитуриент захочет учиться дизайну (по специализациям "Графический дизайн", "Дизайн одежды (обуви)", "Дизайн среды", "Промышленный дизайн"), ему нужно будет:

предоставить результаты ВНО по украинскому языку и литературе;

предоставить ВНО по математике;

пройти творческий конкурс в вузе.

Для тех, кто будет поступать в вуз уже как младший специалист, профессиональный младший бакалавр или младший бакалавр, необходимо получить результаты ВНО по двум предметам и сдать профессиональное испытание (экзамен).

Первым предметом является украинский язык или украинский язык и литература. Второй будет зависеть от самого заведения. Если речь идет об обучении на бюджете, вуз может выбирать между математикой и историей Украины. А поступающим на контракт заведения могут предложить выбрать предмет из собственного перечня.

В МОН также отметили, что абитуриенты могут использовать для поступления результаты ВНО не только 2022 года, но и 2019-го и 2020-го.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

ВНО-2022 имеет одно существенное новшество – участники могут пройти больше тестирований. Однако бесплатными будут только первые пять, за все остальные придется заплатить. Шестое и следующие ВНО по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам обойдутся в 789 грн, по истории Украины, физике, химии, биологии, географии – сбудут стоить по 354 грн.