Какие ВНО нужны для поступления в вузы в 2022 году: главное для абитуриентов
Регистрация на ВНО-2022 началась 1 февраля и продлится до 9 марта. Участникам стоит внимательно подойти к избранию перечня предметов, по которым они будут проходить тестирование.
Обязательных формально нет, но есть один, который будет требован для поступления вуза на любую специальность. Вторые и третьи будут зависеть от специальности, научной степени или выбора самого вуза, – говорится в сообщении на официальном сайте Министерства образования и науки.(Не)обязательные предметы
Формально обязательных ВНО для поступления в вуз в этом году нет. Однако украинский язык и литература или украинский язык является первым предметом для приема на любую специальность.
"Успешно сдав ВНО по украинскому языку и литературе, участники смогут поступать на любую желаемую специальность", – отметили в МОН.
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И объяснили, что таким образом участники тестирования получат и результат тестирования по языку и литературе, но еще и дополнительно – результат ВНО по украинскому языку. То есть ВНО одно, а оценки можно получить по двум предметам: по украинскому языку и литературе и отдельно по языку.
Однако это возможно только в таком варианте. Результат ВНО именно по украинскому языку нельзя будет использовать и как результат тестирования по украинскому языку и литературе.
Всего, чтобы поступить в вуз, нужно будет сдать ВНО по двум-трем предметам (вместо одного из них может быть творческий конкурс). Второй и другие конкурсные предметы будут отличаться в зависимости от специальности. Например, абитуриентам, которые захотят получить степень бакалавра по филологии, нужны будут результаты ВНО по:
украинскому языку и литературе;
иностранному языку;
истории или математике, или биологии, или географии, или физики, или химии – на выбор.
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А если абитуриент захочет учиться дизайну (по специализациям "Графический дизайн", "Дизайн одежды (обуви)", "Дизайн среды", "Промышленный дизайн"), ему нужно будет:
предоставить результаты ВНО по украинскому языку и литературе;
предоставить ВНО по математике;
пройти творческий конкурс в вузе.
Для тех, кто будет поступать в вуз уже как младший специалист, профессиональный младший бакалавр или младший бакалавр, необходимо получить результаты ВНО по двум предметам и сдать профессиональное испытание (экзамен).
Первым предметом является украинский язык или украинский язык и литература. Второй будет зависеть от самого заведения. Если речь идет об обучении на бюджете, вуз может выбирать между математикой и историей Украины. А поступающим на контракт заведения могут предложить выбрать предмет из собственного перечня.
В МОН также отметили, что абитуриенты могут использовать для поступления результаты ВНО не только 2022 года, но и 2019-го и 2020-го.
Все детали о конкурсных предметах, результаты по которым необходимы для поступления на ту или иную специальность на соискание разных научных степеней, есть в приложении 4 к Условиям приема на обучение для получения высшего образования в 2022 году.
Подробная информация по составлению ВНО обнародована на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) в разделе "Подготовка. ВНО-2022". Для тренировки можно использовать тесты прошлых лет, размещенные в разделе "Подготовка. Тесты прошлых лет" и ознакомиться с Путеводителем участника ВНО.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
ВНО-2022 имеет одно существенное новшество – участники могут пройти больше тестирований. Однако бесплатными будут только первые пять, за все остальные придется заплатить. Шестое и следующие ВНО по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам обойдутся в 789 грн, по истории Украины, физике, химии, биологии, географии – сбудут стоить по 354 грн.
Министерство образования и науки изменило условия приема в высшие учебные заведения в 2022 году. В первую очередь новации затронули документы для подачи – в бумажном формате их станет меньше. Кроме того, увеличили набор на контракт бакалавров на дневную форму обучения и применят технологии ВНО для поступления в магистратуру по нескольким специальностям.
В рейтинг QS Quacquarelli Symonds-2022 внесли 41 украинский вуз. Самые высокие позиции заняли Киевский университет им. Шевченко, КПИ и Харьковский университет им. В. Каразина. Такое крупное представительство Украины в этом рейтинге является рекордным.