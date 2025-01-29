Какие вопросы будут на НМТ-2025 по украинскому языку и как подготовиться к тесту. Советы ученикам и учителям

Национальный мультипредметный тест по украинскому языку в этом году впервые состоится по новому правописанию. Переходный период, когда старые нормы тоже были допустимы, уже истек. На НМТ-2025 по языку будет 30 вопросов с выбором правильных ответов и на установление соответствия, эссе или письменные ответы не предусмотрены.

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Учительница украинского языка в онлайн-школе "невгаМОВНО" Алена Гриценко в материале для "Освіторії" дала учителям и выпускникам советы, как учесть новое правописание во время подготовки к НМТ. По ее словам, прежде всего стоит обратить внимание на синтаксис и пунктуацию, потому что эти темы наиболее часто встречаются в заданиях на соответствие.

Также ежегодно там встречаются фразеологизмы и лексические нормы. Также она советует повторять ударения в сложных случаях.

Гриценко советует педагогам не ограничиваться отдельными занятиями по новому правописанию. Следует внедрить употребление новых форм, обращать на них внимание. Также в примерах, упражнениях, диктантах можно добавлять слова с новым правописанием, чтобы учащиеся привыкли к правильному варианту.

Что конкретно будет на НТМ: основные моменты нового правописания

Использование части "пів". Ранее в правописании существовало несколько правил по этому поводу: с апострофом, с дефисом, вместе (пів’яблука, пів-Києва, півміста). Теперь "пів" пишем отдельно, когда имеется в виду половинка чего-то (пів яблука, пів Києва, пів міста).

Если речь идет о целостном понятии, следует писать вместе. Например, "пол острова" (половинка острова) и "полуостров" (целостное понятие).

Частицы иноязычного происхождения (вроде поп-, макро-, макси-, мульти-, нано-). Теперь пишем вместе все иноязычные части, не являющиеся отдельными самостоятельными словами в украинском языке. Скажем, "контратака", потому что нет отдельного слова "контр".

Разрешены параллельные формы. Следует запомнить правила, где отныне есть параллельные формы. Обе формы являются нормативными в использовании:

существительные третьего склонения, заканчивающиеся на "-ть" с предыдущим согласным, а также существительные кровь, любовь, осень, соль в родительном падеже единственного числа могут иметь и окончание "-і", и окончание "-и". Например: радості и радости, крові и крови, осені и осени и т.д.

заканчивающиеся на "-ть" с предыдущим согласным, а также существительные кровь, любовь, осень, соль в родительном падеже единственного числа могут иметь и окончание "-і", и окончание "-и". Например: радості и радости, крові и крови, осені и осени и т.д. Рима й Риму, Лондона й Лондону, Амстердама й Амстердаму. Ранее действовало правило: в названиях городов мужского рода в родительном падеже употребляют окончание "-а". В новом правописании есть параллельный вариант;

Ранее действовало правило: в названиях городов мужского рода в родительном падеже употребляют окончание "-а". В новом правописании есть параллельный вариант; ирій и ірій. Теперь альтернативной является форма из "ы" в начале слова. Также пишем "ич", "икати", "икання";

Теперь альтернативной является форма из "ы" в начале слова. Также пишем "ич", "икати", "икання"; У префикса "архи-" появился вариант "архи-" в названиях церковных званий, титулов и чинов (архиєрей и архієрей);

аудиторія та авдиторія, пауза та павза, лауреат та лавреат. В словах иноязычного происхождения можем параллельно употреблять "у" и "в".

В словах иноязычного происхождения можем параллельно употреблять "у" и "в". кафедра та катедра, міф та міт, ефір та етер. Буквосочетание th в словах греческого происхождения теперь можно передавать не только буквой "ф", но и с помощью "т";

Буквосочетание th в словах греческого происхождения теперь можно передавать не только буквой "ф", но и с помощью "т"; добавилась форма через "Ґ": Верґілій, Ґарсія, Геґель, Ґеорґ, Ґете, Ґреґуар, Ґуллівер, Гулливер и т.д. наряду с предыдущими формами через Г. Ранее употребление буквы "ґ" было очень ограничено, теперь логически можно использовать "г" также в фамилиях и именах иноязычного происхождения, где в оригинале есть звук [g].

Без вставного "й". Теперь без вставного "й" пишутся слова иностранного происхождения: фойе, народ мая, Фейербах, Гоя, Савоя, Рамбуи, Шантии, Хаям.

Без удвоения: Диккенс, Текерей. Иностранное ck, передающее один звук, передается без удвоения.

Названия сайтов и соцсетей. Пишем только на украинском языке с строчной буквы и отменяем. Например: "Прочел в твиттере". "Поделился этим в фейсбуке".

Проект, проекция пишем через "є", а не "е". Мы ведь всегда говорим "траєкторія", "ін'єкція", и эти слова тоже похожи по происхождению.

Вместо "Ігоре" стало "Ігорю", а вместо "Ігорович" - "Ігорьович".

Напомним, что в Украине утвердили общие характеристики предметных тестов НМТ для выпускников 2025 и схемы начисления баллов за выполнение заданий. НМТ по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 задач.

Ранее OBOZ.UA писал, почему украинцы раскритиковали новые правила правописания, которые должны соблюдаться всеми учебными заведениями с 1 сентября 2024 года, и которые будут действовать на НМТ-2025.

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