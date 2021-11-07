Каким должно быть дистанционное обучение в школах – OBOZREVATEL узнал в МОН

В Украине учащиеся как минимум 3,2 тыс. школ учатся дистанционно. Многие родители недовольны и самим форматом, и его организацией, и уровнем знаний.

Какие главные требования к дистанционному обучению, сколько времени учащиеся должны тратить на домашние задания и как родители могут повлиять на качество онлайн-занятий в школах – OBOZREVATEL узнал в Министерстве образования и науки.

У школ есть организационная и юридическая автономия – это определяет статья 23 закона Украины "Об образовании". При чрезвычайных обстоятельствах, действии карантинных ограничений учебное заведение по решению педсовета может организовать дистанционное обучение с помощью технических средств коммуникации, доступных для участников образовательного процесса.

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Как такой формат должен быть организован, определяет Положение о дистанционной форме получения полного общего среднего образования. Оно утверждено приказом МОН от 8 сентября 2020 № 1115 "Некоторые вопросы организации дистанционного обучения".

В МОН подчеркнули, что во время дистанционного обучения должны учитываться интересы учащихся. В частности, это включает:

регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учащимися;

создание условий для полноценного участия в занятиях лиц с особыми образовательными потребностями с обязательным учетом индивидуальной программы развития;

регулярное отслеживание результатов обучения учащихся и, при необходимости, оказание им поддержки;

использование телефонной, почтовой связи и т.д. для учащихся, не имеющих возможности учиться онлайн по уважительным причинам.

В ведомстве отметили, что обучение на дистанционке должно соответствовать государственным стандартам образования, а условия – быть безопасными, безвредными и здоровыми. В то же время, итогом этого не должна быть слишком высокая нагрузка учеников.

Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования (утвержден приказом Минздрава от 25.09.2020 № 2205) определяет такое время на домашние задания:

не более 1 часа в 3-5 классах;

1,5 часа в 6-9 классах;

2 часа – в 10-11(12) классах;

учащимся 1-2 классов домашнее задание не сдается.

"Важно соблюдение санитарно-гигиенических требований, в частности относительно объема и форм представления учебного материала, задач для самопроверки и оценки, а также недопущения перегрузки по времени при работе за компьютером и т.д.", – отметили в ведомстве.

За дистанционное обучение отвечает руководитель учебного заведения, то есть в этом случае – директор школы.

"Руководитель учебного заведения в пределах предоставленных ему полномочий организует деятельность учебного заведения, обеспечивает организацию образовательного процесса и осуществление контроля за выполнением образовательных программ", – пояснили в МОН.

Если у родителей есть вопросы о качестве дистанционного обучения их детей, в МОН говорят – обращаться нужно к директору школы или соответствующему органу управления в сфере образования, которому подчиняется заведение.

Государственный контроль в сфере образования осуществляет (статья 69 закона "Об образовании") осуществляет Государственная служба качества образования и его территориальные органы. Они могут проводить институциональный аудит и внеплановые проверки.

Основанием для проведения внеплановой проверки школы может быть:

обращение физического лица (физических лиц) о нарушении, которое повлекло или может навредить его (их) правам, законным интересам, к которому прилагаются документы или их копии, подтверждающие такие нарушения (при наличии);

необходимость проверки выполнения распоряжения об устранении нарушений требований законодательства, выданного по результатам проведения предварительного мероприятия государственного надзора (контроля);

обращение образовательного омбудсмена.

В МОН добавили, что Государственная служба качества образования и его территориальные органы постоянно контролируют качество образовательных услуг во время дистанционного обучения.

За нарушение учителя могут привлечь к дисциплинарной ответственности – директор школы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что знает, как родителей школьников, а особенно учеников 1-4 классов, беспокоит вопрос офлайн-обучения. По его словам, когда дети вернутся за парты, зависит от трех факторов: эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации учителей, ответственного отношения и соблюдения карантинных ограничений каждым украинцем.