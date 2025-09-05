Какой это цвет – ''ізумрудний''? Забывают даже те, кто хорошо знает украинский язык

От украинцев в быту слово "ізумрудний" можно услышать даже от тех, кто использует только украинский язык. Однако, почему-то название именно этого цвета продолжает звучать на русском, и большинство даже не знают, как будет правильно на украинском.

Летом этого года песня "Смарагдове небо" украинской группы DREVO возглавила большинство хит-парадов. Однако не всем известно, что именно это слово и является украинским аналогом слова "ізумрудний". Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Смарагд – это украинское слово, происходящее от греческого "смарагдос", и означает оно название драгоценного камня. Тогда как "смарагдовий колір" – это яркий, насыщенный зеленый – цвет того самого драгоценного камня.

А вот слово "ізумруд" является заимствованным. И несмотря на то, что некоторые словари подают его как синоним, все же на украинском правильно говорить "смарагдовий".

