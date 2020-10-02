Каникулы в школах Украины могут начаться намного раньше, чем планировалось

Осенние каникулы в украинских школах могут начаться на 10 дней раньше, чем было запланировано до этого.

Такой вариант рассматривают в Министерстве здравоохранения, чтобы учебные процесс не пересекался с подготовкой к местным выборам, заявил 2 октября главный санитарный врач Украины – заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Школьники могут уйти на каникулы раньше из-за выборов

"Вы знаете, что сейчас действует запрет на посещение школ, детских садов посторонними людьми, в том числе и родителями, во время учебного процесса. Мы понимаем, что начался избирательный процесс, открываются избирательные участки в школах", – цитирует его "Прямой".

Ляшко пояснил, что на избирательные участки необходимо организовать отдельный вход, если обучение и выборы проходят в одно время.

"Вчера (1 октября) мы проводили очередную конференцию с нашими педагогами, получили предложение сделать каникулы на 10 дней раньше, чем было запланировано до этого. Чтобы учебный процесс и подготовка к выборам, а также избирательный процесс не пересекались", – отметил главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально планировалось, что дети пойдут на каникулы с 26 октября по 1 ноября. Позднее исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет анонсировал, что в связи с выборами они могут начаться раньше – 22 октября.

Напомним, что на 25 октября в Украине запланированы местные выборы.