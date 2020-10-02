Канікули в школах України можуть початися набагато раніше, ніж планувалося

Осінні канікули в українських школах можуть розпочатися на 10 днів раніше, ніж було заплановано до цього.

Такий варіант розглядають в Міністерстві охорони здоров'я, щоб навчальні процес не перетинався з підготовкою до місцевих виборів, заявив 2 жовтня головний санітарний лікар України – заступник глави МОЗ Віктор Ляшко.

Школярі можуть піти на канікули раніше через вибори

"Ви знаєте, що зараз діє заборона на відвідування шкіл, дитячих садків сторонніми людьми, в тому числі і батьками по час навчального процесу. Ми розуміємо, що почався виборчий процес, відкриваються виборчі дільниці в школах", – цитує його "Прямий".

Ляшко пояснив, що на виборчі дільниці необхідно організувати окремий вхід, якщо навчання і вибори проходять в один час.

"Вчора (1 жовтня) ми проводили чергову конференцію з нашими педагогами, отримали пропозицію зробити канікули на 10 днів раніше, ніж було заплановано до цього. Щоб навчальний процес і підготовка до виборів, а також виборчий процес не перетиналися", – зазначив головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше передбачалося, що канікули в школах можуть розпочатися 22 жовтня. Попередньо, діти мали відпочивати з 26 жовтня по 1 листопада.

Нагадаємо, що на 25 жовтня в Україні заплановані місцеві вибори.