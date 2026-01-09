'Капєц', 'чуть-чуть', 'кстаті': как заменить эти слова на украинском

Сложно найти человека, который бы в своей речи вообще не использовал слова-паразиты. В Украине проблема усугубляется тем, что большинство таких слов являются калькированием с русского, а первым шагом к избавлению от них может стать перевод на украинский язык.

Как узнал OBOZ.UA, специалисты по психологии действительно рекомендуют менять языковой код тем, кто хочет полностью или почти полностью избавиться от нежелательных слов, которые засоряют повседневное общение. Если подходить к своему лексикону таким образом, слова-паразиты перестают появляться автоматически и переходят в сознательную речь, поэтому контролировать их становится значительно легче. Если хотите проверить этот подход на практике, мы собрали для вас перечень распространенных слов-паразитов с рекомендациями, на что их стоит заменить.

Блин

Это восклицание для эмоционального усиления, которое прямо не переводится, ведь буквальное "млинець" звучит слишком долго. Восклицания должны быть короткими и резкими. Поэтому уместнее использовать "трясця", "дідько" или же колоритное галицкое "йой".

Капец

Это слово легко "украинизировать", произнося его как "капець". Иногда стоит чередовать его с "лишенько" или "жах", что уменьшит частоту употребления и ослабит его паразитический эффект.

Типа

Этот паразит – один из самых навязчивых, у некоторых он появляется чуть ли не в каждом предложении. Речь, густо пересыпанная таким "типа" становится сложно воспринимать. Поэтому это слово лучше полностью искоренять. Начните с того, что замените его на более уместные формы: ""типу", "ніби", "мовляв", "наче", "буцімто", "на кшталт", "неначе", "подібно".

Короче

Те, кто часто его использует, вроде бы стремятся к краткости, но фактически только растягивают высказывание. Поэтому там, где оно действительно оправдано, лучше сказать "словом" или "одним словом".

Кстати

Уровень "мусорности" здесь ниже, но это тоже русизм, которого стоит избегать. Правильный украинский аналог – "до речі".

Чуть-чуть

Это пример редупликации – повторения слова для выразительности, что со временем слишком крепко въедается в речь. К тому же его употребление является проявлением суржика. Хотите улучшить свою речь – замените поспешное "чучуть" (а именно так мы его в основном произносим) на "ледь", "ледь-ледь", "ледве", "трішки/трошки", "за малим", "крапельку", "крихту".

Как бы

Некоторые люди настолько злоупотребляют этой конструкцией, что воспринять их мысль становится почти невозможно. Используйте ее только там, где нужно, и в украинских соответствиях: "як би", "наче", "мов", "неначе".

Вау

В последнее время к русским словам-паразитам в нашем языке начали добавляться еще и английские. Яркий пример – восклицание "вау". Хотите заменить его чем-то исконно украинским? К вашим услугам такие варианты как "овва" и "отакої".

