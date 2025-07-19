Карпачев назвал три неочевидных правила, которые он использует в воспитании сына

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев поделился тремя правилами, которые он использует в воспитании своего сына. По его мнению, главное не знания, а действия родителей.

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По словам Карпачева, важно не то, что вы говорите своим детям, а то как себя чувствует ребенок рядом с вами. Об этих неочевидных моментах, на которые надо обращать внимание всем родителям, он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Больше всего в любви и поддержке ребенок нуждается именно тогда, когда (по мнению родителей) меньше всего их заслуживает

Эксперт объясняет, что это база. И в моменты, когда он недоволен поведением сына, он спрашивает себя, какая помощь ему может быть нужна.

Требования к ребенку от взрослого – это очень часто способ избежать осознания собственных неудач

По мнению Карпачева, именно тогда, когда взрослый осознает собственное несовершенство, он будет значительно мягче относиться к несовершенству своего ребенка.

Между "знать" и "делать" – большая пропасть

Эксперт отмечает, что воспитание – это не мысли и знания, которые родители прочитали в книгах, это их поступки.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что по мнению Карпачева на самом деле стоит за громкими фразами подростков.

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