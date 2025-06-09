Карта Украины без Крыма, форма оккупантов и открытое декольте: чем закончились громкие скандалы в школьных учебниках

В украинских школьных учебниках было обнаружено карту Украины без Крыма, форму оккупантов и провокация преступников относительно внешнего вида девушек. Так, издание, где не было карты Украины без Крымского полуострова изъяли и перепечатали. Предварительно, авторы учебника предложили учителям провести флешмоб, где школьники бы дорисовали полуостров.

Видео дня

Впоследствии издательство заверило, что главный дизайнер был уволен, а все причастные к выпуску учебника держали выговоры и штрафы, информирует Вчися.Медіа. В то же время, относительно школьного издания по предмету "Защита Украины", где нашли форму оккупантов, Министерство образования и науки указало на то, что такие учебники нельзя использовать, ведь срок действия грифа завершился в 2023 году.

А в 2024 году началось обновление содержания предмета "Защита Украины".

Учебник для 8-го класса, где говорилось о том, что внешний вид и поведение жертвы может спровоцировать преступников. В частности, в примере приводился яркий макияж, короткая юбка, открытое декольте, путешествия автостопом и тому подобное.

В версии учебника 2021 года раздел сократили, заменив термин "виктимное поведение" на "опасное поведение", однако сексистские утверждения остались.

Издание 2016 года утратило силу. В то же время, в обновленной программе тему виктимного поведения изъяли, добавив раздел об уголовной ответственности за сексуальные преступления.

В 2023 году поручено провести повторную экспертизу учебника.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что не так с учебниками по зарубежной литературе для 5-9-х классов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!