Каждый восьмой участник НМТ не сдал тест и потерял шанс на высшее образование в 2024 году

Около 13% поступающих, которые сдавали Национальный мультипредметный тест, не смогли преодолеть пороговый балл хотя бы по одному предмету. Это почти каждый восьмой выпускник. Эти абитуриенты потеряли шанс получить высшее образование в 2024 году.

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Те участники, которые не сдали НМТ-2024, могут поступить в учреждения профессионального высшего и профессионально-технического образования. Об этом сообщил генеральный директор директората профессионального высшего, высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров в Facebook.

Чиновник также отметил, что в 2024 году вступительный экзамен был более требовательным, чем в прошлом году.

"С более требовательным НМТ 2024 года (здесь можно прогнозировать радикальные разногласия взглядов на этот вопрос в обществе: от давайте раздавать дипломы о высшем образовании независимо от уровня подготовки к убытку из сравнительно небольших требований НМТ) не смогли справиться около 13% его участников, которые теперь ищут счастья в системах профессионального высшего и профессионального (профессионально-технического) образования. Многие из них рассчитывают затем получать высшее образование уже на основе профессионального младшего бакалавра и, возможно, опыта практической профессиональной деятельности", – написал Шаров.

Напомним, в 2024 году пороговый балл был повышен до 15% по каждому предмету, тогда как в 2023 году порог составлял 10% правильных ответов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каком из регионов НМТ составляло самое большое количество участников.

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