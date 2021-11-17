Кембриджский словарь назвал слово 2021 года – выбор связан с Марсом и немного с коронавирусом

Кембриджский словарь назвал слово 2021 года – это perseverance. С английского языка оно переводится как "настойчивость", а также как "стойкость" и "упорство".

Таким образом редакторы словаря признали глобальный интерес к миссии NASA на Марс. О выбранном слове года говорится в релизе на сайте Кембриджского словаря.

Кембриджский словарь определяет perseverance как "постоянные усилия, чтобы что-то сделать или чего-то достичь, даже когда это сложно или занимает много времени".

Популярность слова резко возросла после того, как марсоход Perseverance совершил посадку на Красную планету 18 февраля. С 19 по 25 февраля этого года пользователи со всего мира искали на сайте Cambridge Dictionary слово perseverance 30 487 раз. А за весь 2021 года таких запросов было более 243 тысяч.

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Вендалин Николс, менеджер по издательству Cambridge Dictionar, отметила – "имело смысл" то, что количество запросов на это слово резко возросло после посадки марсохода NASA.

"Мы часто видим всплески поиска слов, связанных с текущими событиями, когда эти слова менее знакомы", – пояснила менеджер.

И хотя на первый взгляд слово года никак не связано с пандемией – это не так. Как рассказала Вендалин Николс, редакторы сочли это слово подходящим, как раз учитывая проблемы 2021 года.

"Подобно тому, как требуется настойчивость, чтобы посадить марсоход на Марс, требуется настойчивость, чтобы противостоять вызовам и сбоям в нашей жизни из-за COVID-19, климатических бедствий, конфликтов", – отметила Вендалин Николс.

"Мы оценили эту связь, и думаем, что пользователи Кембриджского словаря тоже оценят", – добавила менеджер.

В январе этого года количество поисковых запросов на сайте Cambridge Dictionary резко увеличилось также по словам "бунт", "импичмент", "инаугурация" и "оправдание" –поскольку президентские выборы в США привлекли внимание всего мира.

Редакторы заявили, что это еще одно свидетельство того, что слова, найденные в Кембриджском словаре, часто отражают актуальные мировые события.

Марсоход Perseverance разработали для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках экспедиции NASA "Марс-2020". Его вес – 1025 кг.

Perseverance запустили к Марсу с базы ВВС США на мысе Канаверал 30 июля 2020 года. На Марс он сел 18 февраля 2021 года.

Чтобы выбрать марсоходу название, провели конкурс среди школьников. Всего было более чем 28 тысяч вариантов. Выбрали Perseverance – идея принадлежит ученику 7 класса из Вирджинии Александру Матеру. В качестве награды ему дали возможность наблюдать за запуском марсохода в Космическом центре Кеннеди.

У Perseverance есть несколько камер для съёмки и два микрофона для записи звука, а также беспилотник вертолётного типа Ingenuity – чтобы показать возможности полётов на Марсе.

С помощью данных с Perseverance ученые NASA планируеют оценить пригодность Марса для жизни, подтвердить или опровергнуть существование микробной жизни на планете в прошлом, подготовить пробы камней и почвы с марсианской поверхности, провести тести по производсту кислорода из марсианской атмосферы для подготовки к высадке человека на Марс.

Марсоход присылает поразительные изображения Красной планеты – их уже более 163 тыс.. А еще запись звуков с Марса.

Cambridge University Press издает словари для изучающих английский язык с 1995 года. Онлайн-версия Cambridge Dictionary – это полноценная замена печатной, но еще и с дополнительными бонусами. Например, раздел New Words, где есть слова, которых в словаре еще нет, но их уже активно используют носители языка. Чем удобен словарь:

есть несколько самых развернутых и распространенных значений слова, и каждому есть предложения с примерами употреблений;

транскрипция приводится в британском и американском варианте, их еще и можно прослушать.

указывается уровень знания английского, на котором употребляется конкретное слово. Например: to say (говорить) — A1 (Beginner, Elementary), to pronounce (произносить) — B1 (Intermediate), to utter (произносить) — C2 (Proficiency).

есть перевод сленговых выражений, идиом и фразовых глаголов.

в блоге подробно рассматривают значения слов, отличия между основными синонимами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, составители Оксфордского словаря выбрали слово 2021 года – это vax. Vax может быть как существительным – "вакцина", "вакцинация", так и глаголом "вакцинировать". В этом году его популярность "взлетела": по сравнению с 2020-м его использовали в 72 раза чаще. Это связано, прежде всего, с массовой вакцинацией от COVID-19, которую проводят большинство стран мира.