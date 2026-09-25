Ким Чен Ин в коридоре, математика на танках и пропаганда войны: путешественник показал школу в КНДР. Видео

Итальянский путешественник Льюис Келли показал, как проходит обучение в школах Северной Кореи. В учебном заведении, которое он посетил, в коридорах развешаны плакаты с изображением диктатора Ким Чен Ына. Кроме того, дети изучают математику на изображениях танков, где расписаны различные формулы.

Об этом Келли рассказал в посте в Instagram. По его словам, детей с малых лет приучают к войне. Так, например, на одном из плакатов, где изображен диалог со школьником, тот говорит, что хочет стать солдатом. Когда парень общался с ученицами, они делились, что хотят стать поварами или программистами. Также они рассказали, что самому младшему школьнику 11 лет, а самому старшему – 17.

Напомним, что в школах Северной Кореи ученики как минимум на трех уроках в день изучают всю семью Ким Чен Ына. Среди тем, которые должны знать школьники, главной становится "История детства и революционная история". Даже если ребенок отлично владеет корейским, английским, математикой, историей, естественными науками и другими предметами, общая оценка будет зависеть от уровня владения идеологическими дисциплинами.

Об этом рассказала 23-летняя Белла Сео, сбежавшая из этой страны. По ее словам, помимо изучения истории семьи Чен Ина, дети ежедневно должны убирать портреты лидера своей страны и петь песни верности. По субботам для всех проводятся обязательные уроки самокритики, где ученики признают свои идейные недостатки.

После уроков школьники остаются в школе для работы. Например, ученики должны выравнивать каменистый школьный двор, засыпая его песком, и носят тяжелые мешки. Кроме того, именно дети должны покрывать расходы на проект. В снежные дни школьники убирают снег перед началом занятий. В это время уроки начинаются со второго или третьего.

Хотя официальной платы за обучение нет, ученики должны вносить взносы через "молодежные проекты" и выполнять другие финансовые требования. Деньги нужно сдавать на дни рождения учителей, свадьбы и семейные праздники.

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