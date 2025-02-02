Классы по 45 детей, все зубрят, на стенах – портреты Ленина и Маркса: чем школы во Вьетнаме отличаются от украинских

Во вьетнамских школах классы обычно насчитывают от 35 до 45 детей, а уроки продолжаются от 60 до 90 минут с перерывом в 5 минут. В то же время, изучая иностранный язык, школьники зазубривают слова, не понимая их значения. Поэтому одной из главных задач учителей английского, работающих в учебных заведениях Вьетнама, становится объяснение изученного, чтобы у учеников развивалась ассоциативная память.

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Об этом замечают преподаватели английского языка Сергей Рожанский и Алина Сарана в подкасте Виктории Ткаченко. По их словам, учителя часто игнорируют 5-минутный перерыв между уроками, чтобы дети были более дисциплинированными. Однако это становится большой проблемой, ведь школьники "сидят вареные" и мало что понимают из того, что им преподают.

"Они супер сконцентрированы именно на одном слове. Потому что у них система образования построена так, чтобы зубрить. Наши занятия были через день иногда два, после урока, который они проходили с вьетнамским преподавателем английского. А мы приходили, уже отрабатывали listening, speaking, talking. Они уже должны знать это, в них написаны те 50 раз в тетради. А ты у него спрашиваешь, что это такое, а они даже не понимают значения этого слова. Они могут тебе написать все слова, но они не будут понимать значение", – рассказывает Рожанский.

Он делится, что в школах есть специальные помещения для родительских собраний и совещаний учителей. В этих комнатах на стенах размещены бюсты Владимира Ленина и Хо Ши Мина, а также портрет Карла Маркса.

Кроме того, каждое утро в учебных заведениях включают патриотическую песню, под которую школьники двигаются и заряжаются на весь день.

"В школах есть красная комната для собраний учителей, родительских собраний, типа как актовый зал. Но там стоит бюст Ленина, портрет Карл Маркса и бюст Хо Ши Мина, вождя вьетнамского. У них там написаны какие-то слоганы. Каждое утро во всех школах начинается с того, что включают песню, дети выстраиваются в центре большого школьного двора, играет музыка патриотически-гимнастическая, где прославляется Хо Ши Мин, и там маршируют, делают зарядку и гимнастику", – делится преподаватель.

По словам Сараны, родители школьников достаточно застенчивы. Кроме того, препятствует в общении с учителем иностранного и языковой барьер, поэтому преподавателей могли только поблагодарить. Чаще всего об успехах детей взрослые узнают через ассистента педагогов.

Напомним, преподаватели иностранного языка также рассказали, что во Вьетнаме родители школьников просят, чтобы учителя били их детей линейками по рукам. В этой стране до сих пор имеются такие методы наказания в учебных заведениях, которые можно было наблюдать в украинских школах более 20 лет назад.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что вьетнамские педагоги могут спать на столе или под ним во время обеденного перерыва, в то время как школьники размещаются на полу на бамбуковых карематах. Кроме того, собеседование на должность педагога может проходить в McDonalds, а зарплату школьным преподавателям начисляют за час преподавания.

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