'Клацати' или 'клікати'? Как сказать правильно на украинском языке

Сегодня все чаще в бытовом разговоре украинцев можно встретить слова "клацати" и клікати", когда речь идет о работе за ноутбуком, социальных сетях и других современных технологиях. Однако не все знают, что одно из этих слов является исконно украинским, а другое – заимствовано из английского языка.

Видео дня

По словам языковеда Александра Авраменко, заимствованным является "клікати" – оно происходит от "click" и означает нажимать на что-то. Тогда как украинским аналогом является именно "клацати". Об этом он рассказал в своем видео на YouTube.

Филолог объясняет, что использовать можно оба слова, однако заимствованные слова лучше добавлять в свой язык тогда, когда нет собственных украинских.

"Заимствованные слова надо употреблять только при крайней необходимости, когда нет украинского аналога. Заботьтесь о чистоте своего языка и употребляйте исконно украинское слово "клацати".

Стоит заметить, что такой же совет дает и сайт OnlineCorrector: "замените сленговое слово клікати, клікнути на стилистически лучший вариант: клацати, клацнути".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как писать правильно на украинском: "півгодини" или "пів години".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!