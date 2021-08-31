Когда будут школьные каникулы в новом учебном году: обнародован график

Департамент образования и науки Киева опубликовал информацию с рекомендациями к графику каникул на учебный год, который начнется 1 сентября. Каждое учебное заведение может выбрать числа в зависимости от потребностей.

Отмечается, что длительность каникул не должна быть больше 30 дней. Исключением являются только летний отдых учеников, говорится на сайте Киевской государственной администрации.

Так, первый семестр у учеников в Украине будет длиться с 1 сентября по 24 декабря 2021 года, второй – с 10 января по 31 мая 2022 года. Осенние каникулы могут начаться с 24 и по 31 октября 2021. Зимние – с 25 декабря 2021 по 9 января 2022, весенние – с 27 марта по 3 апреля 2022 года. Периоды каникул могут корректировать в зависимости от эпидситуации в стране.

Дополнительные выходные дни у детей будут на День защитника Украины – 14 октября, Католическое Рождество – 25 декабря, Международный женский день – 8 марта, Пасху – 25 апреля, День труда – 1 мая и День победы – 9 мая.

Отметим, что школы в Украине с 1 сентября будут работать в обычном режиме, поскольку страна находится в "зеленой" зоне. При этом ученики и работники учебных заведений должны придерживаться правил адаптивного карантина, который все еще действует.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации по проведению "линеек" в школах 1 сентября. Отмечается, что мероприятие не является обязательным, решение о проведении праздника принимает администрация.

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